All’ospedale di Savigliano è arrivata l’innovativa piattaforma “Rubina”

Si chiama “Rubina”, l’innovativa piattaforma del valore di 100 mila euro, donata dall’associazione Amici dell’ospedale SS Annunziata di Savigliano alla struttura sanitaria.

Una colonna dotata di computer e di sonda che supporterà il lavoro dei chirurghi con l’utilizzo del verde indocianina. L’acquisto del macchinario era atteso da anni. “E’ una giornata importante - ha sottolineato Giuseppe Guerra - Speriamo che ora si aumenti l’attività chirurgica che con questa strumentazione sarà sicuramente avvantaggiata. E’ un segnale importante questa donazione, perché vuole dire che l’attenzione c’è”.

“Ringraziamo la popolazione di Savigliano - ha aggiunto Francesco Villois dell’associazione Amici dell’ospedale SS Annunziata - Queste donazioni avvengono grazie alla loro generosità. La sanità è un servizio primario, ci deve essere supporto per la sanità locale e di territorio insieme agli ospedali che continuano ad occuparsi delle acuzie”:

“I medici di base vanno sempre informati sulle tecnologie che abbiamo in ospedale - ha concluso il dottor Coppola, direttore di chirurgia generale di Urologia - La gente deve sapere cosa facciamo perché in tanti non lo sanno. La donazione di oggi è un grande valore aggiunto per la chirurgia, migliora l’efficienza della manualità, ma ci vuole la capacità dell’uomo per condurla”.

La nuova apparecchiatura basata su tecnologia Karl Storz sarà utilizzata dai vari reparti di chirurgia e permetterà di individuare prima i linfonodi sospetti attraverso un’esaltazione luminescente, facendo così risparmiare tempo prezioso e anche costi.