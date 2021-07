Atletica: PB stagionale per Bencosme al 32° Meeting Arcobaleno di Celle Ligure

Il 32mo Meeting Arcobaleno di Celle Ligure di giovedì 22 luglio ha visto impegnati alcuni atleti piemontesi, con buoni risultati.

Sui 400hs Josè Bencosme De Leon (Fiamme Gialle) mette a segno il primato stagionale, correndo in 50.59 e migliorando così il 50.74 corso a Rovereto in occasione dei Campionati Italiani. Alle sue spalle Allassane Diallo (Atl. Roata Chiusani) con 52.76.

Sui 1000 metri successo per Pietro Freiburger (Athletic Club 96 Alperia) in 2:35.78 davanti a Lorenzo Farasin (Bugella Sport), classe 2004, che chiude in 2:38.35. Nei salti, 1,97 metri nell’alto per Alessandro Massa (Atl. Roata Chiusani) e 7,20 metri (-0.2) nel lungo per Federico Scarselli (Novatl. Chieri).

Al femminile da segnalare il sesto posto di Martina Canazza (Bracco Atletica) sugli 800 metri in 2:10.05 mentre sui 1000 metri Letizia Miglietti (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari) è seconda in 3:03.57. Sui 400hs Ludovica Cavo (Atl. Serravallese), di ritorno dagli Europei Juniores, ferma il cronometro in 1:00.84. Chiara Sala (Zegna) mette a segno 14.63 (-0.7) sui 100hs e 6,00 (+0.5) nel lungo. 1,63 metri nell’alto invece per l’allieva Francesca Fornaroli (Amatori Masters Novara).