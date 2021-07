Tokyo 2020: Elisa Balsamo e l'Italia del ciclismo sognano in grande

Elisa Balsamo è in Giappone, con il resto della comitiva azzurra del ciclismo, pronta per farsi valere ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Un sogno che si avvera per la campionessa peveragnese, come del resto per ogni atleta del mondo. La portacolori delle Fiamme Oro e della Valcar Travel&Service non ha mai smesso di crescere dall'inizio della sua carriera fino a raggiungere i massimi livelli italiani ed internazionali.

Balsamo, punta di diamante del gruppo femminile su pista (e riserva nella strada), sarà in gara nell'inseguimento a squadre (qualificazioni il 2 agosto), nella Madison (8 agosto) ed il giorno successivo (lunedì 9) nell’Omnium.

La prima gara di ciclismo di Tokyo 2020 sarà la prova strada in linea maschile, in programma sabato 24 luglio.