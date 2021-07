Bra, che festa per il "Bagnè ‘nt l’euli" della Condotta Slow Food [FOTO]

L’estate è direttamente proporzionale alla voglia di stare insieme a tavola, tra una coccola di buon cibo ed allegria.

Questo e molto altro hanno trovato i 75 commensali che si sono dati appuntamento il 22 luglio presso l'Osteria Boccondivino di Bra per il tradizionale rito del Bagnè ‘nt l’euli, organizzato dalla locale Condotta Slow Food.

Un’ottima idea per assecondare leggerezza e linea, grazie ai frutti dell’orto “Buoni, Puliti e Giusti”, che in questa stagione sono un’esplosione di colori e, fatto non da poco, aiutano anche un’altra tonalità: quella della tintarella.

Il tutto in un’atmosfera semplice e rilassata a fare da sottofondo al cestino pieno di sapori autentici e prelibati, serviti con proverbiale accoglienza.

Ma non è finita qui. Hanno sfilato sotto le stelle: frittatine, pasta con verdure, mozzarelle, pesche con amaretti e cioccolato, gelato, caffè. In abbinamento i grandi vini di Langhe e Roero, che hanno dato ancora una volta più colore (e calore!) ad una piacev­ole serata estiva.

Una magia che si rinnova di anno in anno, registrando consensi sempre più elevati. Sarà per il clima di famiglia che si viene a respirare, sarà per il sapore della tradizione racchiuso in un piatto, o ancora per l'eccellenza della produzione targata Slow Food.

Sarà quel che sarà, ma il Bagnè ‘nt l’euli fa bene al palato e... al cuore. Infatti, questa gustosa iniziativa ha toccato anche la solidarietà con parte del ricavato destinato al sostegno di aziende agricole biologiche colpite dalla crisi pandemica, ai progetti Slow Food per l’educazione alimentare e la difesa della biodiversità e alle borse di studio dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

Appuntamento alla prossima estate!