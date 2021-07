Corro1Po: è partita l'impresa del cuneese Pier Paolo Comba, dal delta del Po al Monviso senza fermarsi

È partito questa mattina, venerdì 23 luglio alle 9.25, da Porto Levante in sella alla sua bici. L'obiettivo del cuneese Pier Paolo Comba è coprire la distanza tra il delta del Po e il Monviso senza mai fermarsi: 540 chilometri in bici, 15 chilometri di corsa in montagna e quasi 4 chilometri di ascesa al Viso.

“Vigor Corro1Po” è il nome della duathlon “non stop” lungo il fiume Po, che il 29enne di Cuneo sta facendo in solitaria.

Un’impresa mai tentata, se non da Nico Valsesia che l’aveva intrapresa nel 2019 percorrendo però ben 700 km, senza tuttavia arrivare fino al traguardo. Si era dovuto infatti fermare per un problema al ginocchio a soli 500 metri dalla vetta. “Farò un percorso più breve rispetto al suo, ma spero di riuscire a percorrerlo in 24 ore” ci aveva spiegato il giovane atleta.

Per seguire tutte le tappe: www.corro1po.it