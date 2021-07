Niella Tanaro a tutta birra in collina con l'apertura di San.Bad a San Teobaldo

Una serata in collina con birra artigianale, musica e vista mozzafiato da uno dei sentieri del Landandè.

E' stato inaugurato ieri, venerdì 23 luglio, a Niella Tanaro il chiringuito di San.Bad, versione estiva di quello che sarà un progetto che farà rivivere l'edificio dell'ex scuola con una struttura ricettiva.

San.Bad nasce da un'idea di Paolo Bonino, Jacopo Ferrero e Luca Faenza: tre amici che da 'homebrewers' sono giunti alla produzione di birra artigianale, con un'attenzione particolare ai prodotti del territorio, come i grani antichi e che hanno deciso di iniziare la loro avventura proprio a San Teobaldo.

"Si può dire che ci conosciamo da sempre" - raccontano - "la nostra passione per la birra artigianale è iniziata con un kit casalingo avuto in regalo. Poi abbiamo seguito dei corsi a Torino e ci siamo specializzati fino alla produzione vera e propria di birra, con l'utilizzo di malto, frumento, luppoli e spezie nostrane con il gusto dei prodotti tipici di Niella Tanaro e dei territori limitrofi (tra le proposte anche la birra alla Nigella, ndr)".

A settembre partiranno i lavori per l'utilizzo dell'edificio delle ex scuole, recentemente rinnovato dal comune con l'aggiunta di un ascensore: il progetto si sviluppa su più piano con uno spazio per gli eventi, la birreria e un bed and breakfast.

"Sono sicuro che San.Bad avrà un grande successo" - commenta il sindaco Gian Mario Mina - "Sono contento che questi ragazzi abbiano scelto Niella Tanaro e che con la loro collaborazione riusciremo a ridare vita all'edificio delle scuole, obiettivo che ci eravamo posti come amministrazione".

Il chiringuito sarà aperto da giovedì a domenica dalle 17 in avanti. Questa sera, sabato 24 luglio, dj set in collina con Gabriele Giudici.

Per raggiungere San.Bad basta seguire le indicazioni per la "Big Bench" di Niella Tanaro.