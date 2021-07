Quinto e ultimo appuntamento per Artico Festival con il concerto di Margherita Vicario

Arriva venerdì 30 luglio il quinto e ultimo appuntamento con Artico Festival, che chiude la rassegna con il concerto di Margherita Vicario (data sold out), portando a Bra una nuova tappa del Bingo Tour. Scritto dalla stessa cantautrice tra Roma e Torino, Bingo è un fantastico viaggio in technicolor, un progetto che scruta e legge il presente in maniera audace e mai banale, composto con la fiera volontà di arrivare alla radice delle emozioni narrate.

Ad aprire la serata sarà Nòe, al secolo Noemi Cannizzaro, cantautrice siciliana trapiantata a Milano e vincitrice del premio della critica all'ultima edizione di Sotto il cielo di Fred – Premio Buscaglione. Nel 2016 ha pubblicato il suo primo singolo Non lo so, seguito da un Ep autoprodotto. Farei anche un figlio è il nuovo singolo e segna l’inizio di un nuovo percorso, dove sonorità elettroniche si mescolano a influenze classiche e folk.

I primi quattro appuntamenti con Artico Festival si sono tenuti lo scorso 17, 25 e 27 giugno e il 17 luglio, rispettivamente con protagonisti Bianco, Edoardo Ferrario e Luca Ravenna di Cachemire Podcast, Iosonouncane e Generic Animal.

Artico Festival è organizzato dall'Associazione Culturale Switch On, in collaborazione con il Comune di Bra.