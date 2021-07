Santibriganti a Dronero con lo spettacolo "Fame mia"

"La stagione teatrale 2020/2021 “Come sassi nell’acqua” dei Teatri Civici di Caraglio, Busca e Dronero, organizzata da Santibriganti Teatro, è stata realizzata con il sostegno dei Comuni di Caraglio, Busca e Dronero, della Fondazione CRC e della Regione Piemonte e in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo.

In collaborazione con Concentrica, In-Box Verde, Fertili Terreni Teatro, Torino Fringe Festival e ARCI".



Ispirato a Biografia della Fame di Amelie Nothomb, questa sera a Dronero, alle ore 21.00, presso il teatro Iris andrà in scena "Fame mia".

Si tratta monologo comico e poetico: la storia di una donna che ha tanta fame, così tanta fame da smettere di mangiare. Una storia di disturbi alimentari, ma che non parla di disturbi alimentari.



"L’ironia, la levità con cui ogni problema è affrontato sono la chiave di accesso di questo testo. Il lieto fine, seppur sbilenco e imperfetto sopraggiunge e ci conforta. Si può guarire".



Di e con Annagaia Marchioro, lo spettacolo ha la regia di Serena Senigaglia. L'evento si svolgerà nel rispetto delle normative di prevenzione contagio Covid 19.