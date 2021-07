Automobilismo d'epoca: aperte le iscrizioni a “Ruote nella Storia 2021”

Sono aperte le iscrizioni per prendere parte a “Ruote nella Storia 2021”, il tour di raduni e incontri dedicato agli appassionati di automobilismo d’epoca che ACI Storico porta in tutta Italia.

La manifestazione toccherà anche la provincia di Cuneo grazie all’organizzazione dell’Automobile Club Cuneo con il patrocinio del Comune di Limone Piemonte, sede della tappa cuneese del programma, prevista per domenica 5 settembre.

Le iscrizioni rimarranno aperte sino al 31 agosto 2021. Per iscriversi è sufficiente scaricare la scheda di adesione dal sito internet dell’Automobile Club Cuneo www.cuneo.aci.it ed inviarla completa in tutte le sue parti all’indirizzo e-mail segreteria@acicuneo.it. Per maggiori informazioni contattare il numero 0171/440031 o scrivere a: segreteria@acicuneo.it – ufficiosportivo@acicuneo.it