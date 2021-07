Pier Paolo Comba è arrivato in vetta al Viso: 554 chilometri dal delta del Po senza mai fermarsi

Partito da Porto Levante sulla costiera adriatica, alla foce del Po, ieri mattina alle 9.30, Pier Paolo Comba è riuscito nella sua impresa, arrivare fino in vetta al Monviso in una duathlon "non stop" di circa 24 ore.

554 chilometri percorsi dal Veneto al Piemonte senza mai fermarsi: 540 in bici, 15 di corsa in montagna e 4 di ascesa al Re di Pietra.

L'arrivo a Pian del Re questa mattina verso le 5.30 e da lì la corsa fino al Rifugio Quintino Sella per poi proseguire la scalata sul Viso.

L'ultimo tragitto in montagna lo ha percorso con Marco Cucchietti e Marco Galliano.

La vetta l'ha raggiunta in 27 ore, arrivando alle ... ma resta la soddisfazione di aver tagliato il traguardo senza mai fermarsi. ""

Un’impresa la sua mai tentata, se non da Nico Valsesia che l’aveva intrapresa nel 2019 percorrendo però ben 700 km, senza tuttavia arrivare fino al traguardo. Si era dovuto infatti fermare per un problema al ginocchio a soli 500 metri dalla vetta.