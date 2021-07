Chiusa via Savigliano per garantire l'allontanamento di piccioni in un condominio in Piazza Galimberti

Per garantire l'allontanamento dei piccioni presenti sulle facciate esterne dell'ex condominio Sassoli in Piazza Galimberti e a causa della movimentazione di materiale edile da un alloggio in via Roma saranno attive nelle giornate di lunedì 26 luglio alcune modifiche alla viabilità cittadina.

Dovendo le ditte occupare nello stesso momento parte del suolo pubblico sarà chiusa al transito veicolare via Savigliano tra piazza Galimberti e via Barbaroux a partire dalle ore 8 e fino alle 17.



Per gli stessi motivi sarà attivo il divieto di sosta in via Savigliano tra piazza Galimberti e via Barbaroux a partire dalle 7 e fino alle 17.



A cessate esigenze lavorative via Savigliano sarà riaperta al normale transito veicolare.