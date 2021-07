Inaugurato il nuovo impianto di illuminazione delle Grotte di Bossea a Frabosa Soprana (FOTO E VIDEO)

E' stato inaugurato ufficialmente ieri, sabato 24 luglio, il nuovo impianto di illuminazione delle Grotte di Bossea a Frabosa Soprana.

L'intervento, per un costo totale di circa 700 mila euro, è stato possibile grazie alla partecipazione a un bando transfrontaliero Alcotra, poi integrato grazie ai contributi erogati da Fondazione CRC, Fondazione CRT e dalla Regione Piemonte.

L'emergenza covid ha ritardato la presentazione dei lavori, terminati circa un anno fa, ma ne è valsa la pena: tante ieri le autorità e i sindaci dei comuni limitrofi che hanno preso parte alla presentazione, seguita da un tour nelle cavità di Bossea, guidato dal racconto di Claudio Camaglio.

Il taglio del nastro, accompagnato dalle note della Banda musicale di Villanova Mondovì, è stato effettuato nella "sala dell'orso" alla presenza del sindaco di Frabosa Soprana, Iole Caramello con il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il vice presidente del Consiglio Regionale Franco Graglia, i rappresentanti delle Fondazioni bancarie CRT e CRC, rispettivamente dal presidente Giovanni Quaglia e dai consiglieri Massimo Gula e Giuliana Turco, del consigliere provinciale Danna e dei sindaci di zona.

Il nuovo impianto, con illuminazione a led, consentirà alla grotte di preservarsi al meglio, limitando il diffondersi della lampenflora (muschi che si sviluppano sulle pareti delle grotte, in particolare quelle turistiche, a causa dell’istallazione di luci artificiali, ndr) e permetterà ai visitatori di cogliere al meglio colori e aspetti che prima erano difficilmente individuabili senza l'ausilio della guida.

Nuovi pannelli, cartellonistica e promozione di questo prezioso patrimonio, con uno speciale percorso dedicato al carsismo interno ed esterno curato da Alessandro Barabino, guida naturalistica.

Grazie all'innovativo sistema di domotica le guide potranno inoltre regolare le luci per creare particolari scenari, dando anche risalto alla "finestra sul cosmo" con le tre lune donate dalla famiglia Missoni.

"Una Grotta vivente" - ha sottolineato il gestore Claudio Camaglio - "la prima grotta turistica aperta alle visite del pubblico nel 1874 che ora, con questo nuovo sistema di illuminazione sarà anche parte di un progetto di studio sugli effetti delle fotosintesi all'interno delle grotte".

Oltre agli enti istituzionali che hanno finanziato il progetto, il sindaco ha voluto ringraziare i gestori della grotta, le guide, l'ATL Cuneese per la promozione turistica, l'Ente Parco Aree Protette Alpi Marittime, il CAI che gestisce le attività di laboratorio in grotta, l'amministrazione e i tecnici comunali, tutte le autorità civili e militari intervenute, le ditte incaricate per il progetto e la realizzazione dei lavori e gli eredi di Pietro Bellino, socio fondatore del Gruppo Speleologico Alpi Marittime del Club Alpino Italiano di Cuneo che hanno fatto dono di una preziosa collezione di lampade a carburo.

"Un luogo unico" - ha commentato il sindaco di Frabosa Soprana Iole Caramello - "che grazie a un grandissimo lavoro di squadra ora potrà essere ammirato a 360° dai visitatori".

ORARI

La Grotta è aperta tutti i giorni dell'anno, esclusi il 25 dicembre e il 1° gennaio.

Orari ingresso giorni Festivi: 10-11.30-15-16.30

Orari ingresso giorni festivi: 10-11.30-14.30-16-17.30