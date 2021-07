I "No green pass" fanno sentire il loro slogan a Saluzzo

I "No Green Pass" sono scesi in piazza anche a Saluzzo, ieri sabato 24 luglio, in contemporanea con altri analoghi momenti di protesta in varie città italiane ed estere, ai quattro angoli del pianeta.

Il ritrovo alle 17,30 in piazza Cavour per l’immersione nel centro cittadino e il corteo in corso Italia. “Libertà" e “No Green Pass”, gli slogan che si sono fatti sentire nelle ore affollate del sabato pomeriggio e nella piazza del ritrovo, accanto al "villaggio base" dove si aspettava l’arrivo dei più forti atleti della 100 miglia Monviso.

Oltre 300 persone: adulti, famiglie e bambini con provenienze a raggera dal territorio e valli, hanno manifestato a Saluzzo la loro contrarietà alle misure del Provvedimento varate dal Governo Draghi che entreranno in vigore dal 6 agosto, etichettate dalla protesta come "dittatura sanitaria" e riguardanti l'introduzione del Green Pass, ovvero dell’ attestazione di avvenuta vaccinazione per accedere a eventi, luoghi pubblici, ristoranti, cinema, musei e per viaggiare.

Gli slogan contenuti nella protesta pacifica sono stati contro il “passaporto schiavitù'", "contro la truffa Covid", "contro la dittatura instaurata" e "contro gli obblighi vaccinali" anche se la platea dei manifestanti, radunati dal tam tam sui social nella ex capitale del Marchesato, si definisce in molti casi Free Vax diversamente dai "no Vax", volendo esprimere la libertà di scegliere tra vaccino o no.

“Libertà” è stato il grido principe della manifestazione.

La piazza saluzzese della manifestazione è stata controllata dai Carabinieri della Stazione di Saluzzo.