Paella valenciana e cover di Vasco Rossi al Wellington di Paesana

Con l'inizio del periodo vacanziero per eccellenza, il ristorante-pizzeria “New Wellington-Il bello delle donne” di via Reinaud 20, a Paesana torna a proporre le sue serate musical-gastronomiche alla sua affezionata clientela di giovani e meno giovani, amanti della buona musica ed ancor più dei manicaretti che prendono corpo e sapore dalle abili mani di Patrizia.

Sabato 31 luglio il locale offrirà ai suoi clienti una cover di Vasco Rossi, che vedrà esibirsi sul palco la band dei BlascoKom, capaci di fare cantare un po' tutti.

Per l’occasione il ristorante delizierà quanti non vorranno perdersi questo appuntamento con un menù che comprende tre antipasti, la paella valenciana con carne e pesce, un dolce e una bibita o in alternativa un quarto di ottimo vino al prezzo di 25 euro.

La prenotazione è quantomai d’obbligo e si può effettuare telefonando al numero 377.3598255.