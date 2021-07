Lou Tapage a Pietraporzio con R-esistenze di Yepp Valle Stura

R-Esistenze, la rassegna di esistenze artistico culturali e sportive proposta da Yepp Valle Stura per l’estate 2021 arriva a Pietraporzio. Domenica 1 agosto, giornata dedicata alla festa patronale dell’invenzione di Santo Stefano, i Lou Tapage si esibiranno accanto all’incantevole lago artificiale alle ore 21. R-Esistenze nasce da una riprogettazione delle attività che l’associazione aveva previsto per gli anni 2019-2020 ma di impossibile realizzazione dato il nuovo contesto sociale e aggregativo in cui viviamo. Da questo si sviluppa R-Esistenze, che rappresenta la perseveranza, la grinta e il desiderio di dare valore all’esistenza di possibilità e di vivacità in Valle. R-Esistenze proseguirà a settembre con la proposta di due corsi: uno di arrampicata base, con Michele Perotti, ed un workshop teatrale di tre appuntamenti.

Tutte le iniziative sono gratuite e saranno svolte nel rispetto delle normative anti covid 19.

E’ obbligatoria l’iscrizione e per partecipare è necessario essere in possesso della tessera soci valida per l’anno 2021. La tessera è gratuita e valida fino al 31/12 e si può richiedere compilando il modulo per l’iscrizione agli eventi:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLqEj5t63mPwx56ZShfAb-6qTDewth449pBj55L4PH8JwFiA/viewform oppure contattando l’associazione alla mail yeppvallestura@gmail.com o al numero al numero 347 9043816 (Alessia).

L’Associazione Yepp Valle Stura nata a febbraio 2018, è composta da giovani residenti in Valle. Si impegna, con la supervisione di Yepp Italia e la collaborazione dell’Unione dei Comuni della Valle Stura, della Fondazione CRC e della Compagnia di San Paolo, all’ideazione e alla creazione di iniziative, eventi, spazi, in cui i giovani della Valle possano condividere esperienze, acquisire competenze e concretizzare i desideri di miglioramento del territorio.

L’obiettivo dell’associazione è quello di creare una rete efficace tra giovani della Valle Stura e gli enti pubblici e del terzo settore per lavorare ad un effettivo empowerment della comunità.

Per informazioni:

https://www.facebook.com/yeppvallestura/

https://www.instagram.com/yeppstura/

yeppvallestura@gmail.com