Ritorno in piazza per i Giovani della CRI di Racconigi

I giovani del Comitato di Racconigi della Croce Rossa Italiana tornano in piazza, questa volta con un argomento nuovo: l’esposizione solare e l’importanza di proteggere la propria pelle dal sole.

Dalle 8:30 alle 12:30 di domenica 25 luglio, in concomitanza con il “Trovarobe” potrete trovarli davanti al monumento “All’Alpino che non è tornato” in Piazza Carlo Alberto (piazza del Castello).

I giovani hanno preparato alcune attività per far riflettere i grandi e i più piccini, e non vedono l’ora di poter tornare in mezzo a voi e proporvele: non deludeteli, passate a trovarli!

In regalo un ottimo (e utile) omaggio per i più grandi, mentre per i più piccoli un regalo con cui giocare sotto il sole… ovviamente dopo essersi protetti la pelle!