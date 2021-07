Torna a Mondovì il concorso Nazionale di Chitarra Ansaldi

Il coronavirus non ha consentito, per due anni, di programmare a metà aprile, il Concorso Nazionale di Chitarra “m.o sac. Giovanni Ansaldi” a Mondovì, essendo quello il periodo più adatto per la manifestazione, comunque non ha impedito di richiamare in città ottimi chitarristi classici di molti Conservatori Musicali ed Istituti specializzati.



La “culla della cultura” quale è Piazza, ospita dal 3 al 5 settembre, validi concorrenti di Friuli, Lombardia, Emilia, Lazio, Sardegna,Liguria, Campania,Puglia ed, ovviamente, Piemonte.



Le prove previste dal Bando sono, come sempre assai selettive e consentono di garantie un livello artistico di tutto rispetto. Il Concorso è appetito dai migliori musicisti che conoscono approfonditamente la vasta letteratura di Chitarra.



Per il pubblico i momenti salienti sono il momento iniziale, nella chiesa della Misericordia, alle ore 21 di venerdì 3 settembre, con un programma che prevede chitarra sola del m.o Lorenzo Micheli Pucci e brani del Coro “Due torri – Monica Tarditi” e il Saggio in san Filippo, sabato 4 settembre alle ore 21. Alti saggi a Briaglia e sant’Anna di Montaldo Mondovì, ugualmente alle ore 21 di sabato 4 settembre.



Sedi dei diversi momenti sono il Centro Studi Monregalesi, il Museo della Ceramica, la Sacrestia dei Chierici nella Cattedrale, concesse dai responsabili degli enti.