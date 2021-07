Un successo la riunione annuale di Fratelli d'Italia a Savigliano

Ieri, sabato 24 luglio 2021, si è tenuta a Savigliano, presso il Ristorante Lago la Sirenetta, la consueta riunione annuale della Federazione Provinciale Fratelli d’Italia di Cuneo.

Grandissima partecipazione di pubblico alla manifestazione, che si è svolta nel totale e più assoluto rispetto della normativa anti-contagio vigente, con oltre centocinquanta tra militanti, tesserati e simpatizzanti, che si sono riuniti in una sala gremita e contingentata, pur con il dovuto distanziamento interpersonale, per le relazioni dei dirigenti.

A parlare il coordinatore provinciale William Casoni, l’onorevole Monica Ciaburro, il capogruppo in Consiglio regionale Paolo Bongioanni, il coordinatore regionale Fabrizio Comba e il coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale, l’organizzazione giovanile del partito, Alberto Deninotti, con la moderazione del presidente del circolo di Savigliano Marco Buttieri.

"Con questo incontro - si legge nella nota diramata da FdI - il partito ha festeggiato i numeri record di tesserati anche in Provincia di Cuneo, tra le realtà più attive in tutto il Nord Ovest, che vede ora la presenza di oltre cinquanta eletti tra sindaci, assessori e consiglieri comunali che hanno scelto nell’ultimo anno di aderire al partito.

Numeri, questi, che confermano ancora una volta l’efficacia dell’azione politica di Giorgia Meloni e Guido Crosetto, con la coerenza e correttezza che hanno sempre contraddistinto Fratelli d’Italia e che ci confermano come il partito che più di ogni altri ha a cuore gli interessi dei cittadini italiani e del nostro meraviglioso Paese.

A fianco dell’azione nazionale, nella quale la Provincia di Cuneo è eccellentemente rappresentata dall'onorevole Monica Ciaburro, Fratelli d’Italia vanta anche i grandissimi successi in Regione Piemonte, portati avanti dal capogruppo in consiglio regionale Paolo Bongioanni.

Ieri Fratelli d’Italia si è confermato il partito che più di chiunque altro riesce ad interpretare e rispondere a tutte le istanze provenienti dal territorio, in cui è capillarmente presente anche in Provincia di Cuneo con i suoi circoli, già consolidati a Cuneo, Alba, Beinette, Bra, Ceva, Cherasco, Mondovì, Saluzzo, Savigliano, nelle Valli Po, Bronda e Infernotto, nelle Valli Monregalesi e nelle Valli Vermenagna, Gesso e Stura, ai quali si affiancheranno a breve anche nuovi circoli territoriali, a conferma della vicinanza di Fratelli d’Italia all’intera cittadinanza in tutta la Provincia".