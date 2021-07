Con "Alcina" di Händel torna la lirica a Saluzzo

Torna la lirica in città grazie alla Saluzzo Opera Academy: una Summer School che l’Accademia dell’Opera di Berlino sta svolgendo presso la Scuola Apm e che coinvolge un centinaio di persone, tra studenti e docenti provenienti da tutto il mondo.

Al termine del primo mese di lavoro viene proposta alla città l'opera di Händel "Alcina", nel giardino di Apm ( via dell'Annunziata) in quattro serate il 26, 27,28, 29 luglio a ingresso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria per le norme Covid.

Tutti gli spettacoli diretti da Jose Dario Inella iniziano alle 19.30.

Per la registrazione accedere al link https://docs.google.com/forms/d/12cOGq7J8-MGsjPCcuH-7abdSSHodVDf5up_1GwoUnxk/viewform?chromeless=1&edit_requested=true .

In caso di pioggia l'evento verrà cancellato e saranno comunicate le date alternative agli spettatori. I posti a sedere sono limitati.

"Alcina" è un'opera di Georg Friedrich Händel, su libretto anonimo, ispirato dal libretto dell'opera L'isola di Alcina di Riccardo Broschi. L'opera debuttò il 16 aprile 1735 per la John Rich Opera Company con Anna Maria Strada del Pò e Giovanni Carestini al Royal Opera House, Covent Garden di Londra dove ottenne un buon successo, specialmente grazie al soggetto a cui si è ispirata (una parte dell'Orlando furioso di Ariosto; Händel aveva già musicato due opere ispirate a questo poema, Ariodante e Orlando) e alle numerose scene di magia in cui si richiedevano molti macchinari ed efficaci impianti scenici.