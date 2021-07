Prove Invalsi 2021, problemi in matematica per la maggioranza degli studenti piemontesi

Il difficile anno trascorso ha fatto registrare perdite negli apprendimenti in tutto il Paese. In Piemonte sono i ragazzi e le ragazze in uscita dal secondo ciclo a risentire di più delle difficoltà, mentre nel primo ciclo, in particolare nella primaria, i risultati medi tengono, nonostante i disagi affrontati e le innovazioni, forzate, introdotte nella scuola in questo lungo periodo di emergenza.

Nella scuola elementare (classi II e V) i risultati in italiano e matematica dei piemontesi si presentano in linea con quelli medi dell’Italia. In Piemonte, come INVALSI ha sottolineato anche per il resto d’Italia, la scuola primaria ha tenuto in termini di risultato garantendo su tutto il territorio nazionale livelli di apprendimento omogenei e stabili rispetto agli esiti della rilevazione 2019. Nella scuola media iniziano a manifestarsi i divari territoriali in termini di risultato. Il Piemonte si colloca tra le regioni in cui i risultati si posizionano al di sopra della media italiana 2021, in maniera statisticamente significativa in italiano e in linea in matematica.

Nelle superiori risultati sopra la media

Alle superiori i divari territoriali di risultato si ampliano ancor più. In Piemonte, al termine del secondo ciclo di studi, i risultati si presentano statisticamente al di sopra della media italiana sia in italiano che in matematica. Dai risultati emergono livelli medi di apprendimento migliori nelle due grandi regioni del Nord Ovest (Piemonte e Lombardia) e nella Provincia Autonoma di Trento rispetto quelli della media italiana e dei suoi confronti con le altre regioni.