Lo Smile Volley Camp di Artesina si conferma un grande successo

La tredicesima edizione “bis” dello Smile Volley Camp si avvia con successo alla conclusione della speciale settimana di divertimento e pallavolo.

Nella bella location di Artesina centinaia di giovani atleti, molti provenienti anche da fuori Piemonte, hanno potuto partecipare a sessioni di allenamento, seguiti da allenatori di altissima esperienza. Il coordinatore del settore maschile è stato infatti Roberto Serniotti, confermassimo alla guida della Serie A2 della Cuneo Volley; il settore femminile ha visto come head coach il campionissimo Marco Bracci, indiscusso protagonista della “Generazione di Fenomeni”.

Lo staff tecnico dell’Lpm pallavolo Mondovì ha partecipato attivamente alla gestione dei gruppi e all’organizzazione delle sedute tecniche. “Per i nostri allenatori l’esperienza ha avuto un duplice risvolto: da un lato i tecnici hanno svolto con passione l’attività sportiva che amano, dall’altro è stato un momento di confronto con altri colleghi. Si tratta pertanto di un modo “attivo” di aggiornarsi, migliorarsi, imparare e crescere.” - commenta Alessandra Fissolo, presidente della società monregalese - “Desideriamo ringraziare Maurizio Liboà per averci dato la possibilità di collaborare in questa realtà estiva, che ha offerto svago e divertimento anche a tante pumine.”

Sedute tecniche ed esercizi fisici mirati al perfezionamento dei fondamentali si sono alternati a giochi di team building e attività formative rivolte alla creazione del gruppo, così fondamentale nella pallavolo. Nei sette giorni dello Smile Volley Camp c’è poi stato spazio al divertimento, con serate a tema, come il Luna Volley Park, in cui i giovanissimi si sono cimentati in simpatici giochi, organizzati dall’instancabile staff. La settimana è inoltre stata ricca di…candeline: alcuni partecipanti hanno potuto festeggiare il compleanno, insieme a tanti nuovi amici.