A Niella Tanaro in arrivo la mostra fotografica “Come eravamo – I niellesi nel ‘900”,

Anni '20: ragazze in barca sul Tanaro. Foto per gentile concessione di Maria Baratteri

A Niella Tanaro stanno terminando i preparativi per l’allestimento della prima edizione dell'attesa mostra fotografica “Come eravamo – I niellesi nel ‘900”, organizzata dall'Associazione Turistica “Pro Niella Tanaro”.

"Per tutto il mese di agosto si potranno rievocare momenti storici e ludici, vecchie tradizioni del passato, episodi di vita comunitaria civile e religiosa, compagnie, scolaresche e scorci del paese che cambia raccontati dalle immagini in bianco e nero di un recente passato" - spiega Emanuele Rovella il Presidente della "Pro Niella Tanaro" - "In questa prima mostra espositiva fotografie del passato, risalenti al secolo scorso, riconducibili a tematiche di gruppo (asilo infantile, scuole elementari e serali, corsi di cucito e ricamo, coscritti, leve, storia, eventi religiosi, battesimi, cresime, matrimoni, funerali, sport, fiume Tanaro, gruppi familiari, compagnie e tempo libero). Lo scopo di questa iniziativa culturale, oltre a quello di offrire ai niellesi, villeggianti e discendenti degli emigrati la possibilità di rivedere, riscoprire e riconoscere i propri familiari, conoscenti ed amici del passato, è quello di raccogliere una nutrita documentazione iconografica sulla vita, sulle tradizioni e sulle persone del 1900 che purtroppo vanno scomparendo".

La raccolta di queste immagini ingrandite entrerà a far parte dell’archivio storico della Biblioteca civica della Pro Niella Tanaro che da anni cerca di recuperare qualunque documento privato o pubblico legato al paese.

Il materiale raccolto per la mostra fotografica servirà infatti a preservare dall’incuria e dall’abbandono un patrimonio unico che sarà a disposizione di tutta la comunità niellese e di tutti gli appassionati di storia e di ricerca.

Orario di apertura: dal 1° al 31 agosto, venerdì, sabato e domenica dalle ore 15 alle ore 18, nella Confraternita di Sant'Antonio Abate.

Possibilità di visite su prenotazione telefonica fuori orario di visita. Sarà gradita un’offerta libera per sostenere le spese di allestimento. Per informazioni e/o per eventuale disponibilità di altro materiale contattare Emanuele Rovella (3473810902)