Alba, destinate ad abbellire viale Masera le opere realizzate per "Scultura Sublime"

Iniziato sabato, proseguirà sino a domani, al Pala Alba Capitale in piazza San Paolo ad Alba, l’evento “Scultura sublime”, collettiva di artisti al lavoro su materiali di scarto. Un’iniziativa che, organizzata in collaborazione con la Città di Alba, Aiesm e Miroglio Group, rappresenta un momento di sviluppo artistico trasversale tra Langhe, Roero e Monferrato, nello spirito della promozione congiunta che da tempo unisce questi territori.



Gli artisti coinvolti - Kumiko Suzuki (Giappone), Solmaz Vilkachi (Iran) e Yunmi Lee (Corea del Sud) - utilizzano la carta come materiale di lavoro, con l’idea di iniziare un percorso che possa avere uno sviluppo futuro di continuità, nel pieno rispetto dell’ambiente e del mondo che ci circonda.



Le opere verranno realizzate all’interno del Pala Alba Capitale, aperto e accessibile durante tutto il giorno per vedere gli artisti all’opera e scoprire i segreti della lavorazione della carta nel mondo dell’arte. Una volta terminate, le stesse verranno poi collocate in viale Masera ad Alba, con l’intento di contribuire alla valorizzazione di un’area cittadina forte di un grande potenziale ancora inespresso.



Domani, martedì 27 luglio, alle ore 21, il Pala Alba Capitale ospiterà la chiusura dell’evento con la presentazione delle opere realizzate. La partecipazione è libera ma, nel rispetto delle norme sul distanziamento previsto dall’emergenza Covid, è obbligatoria la prenotazione a questo indirizzo .