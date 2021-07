Il mondo enologico albese piange la scomparsa del produttore Mauro Daniele

Numerose le testimonianze di cordoglio con le quali il mondo enologico di Langhe e Roero piange in queste ore la figura del produttore Mauro Daniele, 57 anni, spentosi ieri all’hospice di Bra a causa della malattia contro la quale si batteva da tempo.



Diplomatosi alla Scuola Enologica "Umberto I", nel 1997, insieme al fratello Savio, Mauro Daniele aveva preso in mano le redini dell’azienda agricola di famiglia dando vita a "Le Strette", cantina fondata a Novello con la missione di "valorizzare i vitigni autoctoni del territorio, producendo vini di personalità".



Così era stato tra i primi a impegnarsi nel rilancio della Nas-cetta, vitigno autoctono a bacca bianca da alcuni anni protagonista di una significativa riscoperta anche grazie all’attivismo dell’associazione di produttori di cui proprio Daniele era stato tra i più attivi promotori.



"Sei stato un capo saggio a cui chiedere consigli – lo ricorda Daniele Manzone, direttore del Consorzio I Vini del Piemonte –. Mi hai obbligato ad andare in Borgogna perché li avrei imparato, e accidenti quanto hai avuto ragione. Hai incantato i partecipanti di master class in ogni parte del mondo con la tua competenza. Sei stato un compagno di viaggio con cui ridere talvolta fino alle lacrime. Ci hai insegnato che i problemi e le disavventure si affrontano combattendo a testa alta e anche in questa ultima situazione lo hai dimostrato".



Oltre al fratello Savio, con la moglie Silvia e la figlia Ludovica, Mauro Daniele lascia la moglie Donata e il figlio Lorenzo, la madre Giuliana, il fratello Pierluigi.



Una messa di preghiera in suo ricordo sarà celebrata questa sera, lunedì 26 luglio, alle ore 20.30 presso la parrocchia di Nostra Signora della Moretta ad Alba.



La stessa parrocchiale ospiterà i funerali in programma domani, martedì 27 luglio, alle ore 10 con partenza dalla sala del Commiato Boffano di corso Cortemilia 17/E (visite fino al momento del funerale in orario ore 9-12 e 14.30-18.30), dopodiché la salma riposerà nel cimitero di Alba. Per volere della famiglia non fiori, ma eventuali donazioni a favore della ricerca contro il cancro.