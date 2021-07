La Valle Varaita chiede aiuto alla Regione per mantenere la postazione 118 di Sampeyre

L’Unione Montana Valle Varaita ha inviato al presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e all’assessore alla Sanità, Luigi Icardi, una lettera per comunicare le gravi problematiche connesse al mantenimento del servizio di emergenza sanitaria 118, con una postazione di soccorso avanzato a Sampeyre, operativa in tutta la valle.

Nella comunicazione, datata allo scorso 5 luglio, si mettono in luce le difficoltà che la Croce rossa italiana, nella fattispecie il Comitato di Sampeyre, responsabile della postazione, ha nel mantenere attivo il servizio.

A firmare la lettera il presidente dell’Unione montana Valle Varaita, Silvano Dovetta, che chiede “un incontro per poter valutare insieme la situazione e provare a trovare soluzioni adeguate”.

In Granda esistono solo tre postazioni del 118 che hanno un servizio modulato su automedica. Una è a Sampeyre. Le altre due sono a Paesana e all’aeroporto di Levaldigi.

Postazioni come quelle di Sampeyre e Paesana necessitano di personale sanitario qualificato 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. L’equipe, per ogni turno, è composta da un autista soccorritore (operatore della Croce rossa) e da un medico. Nei fine settimana, e nei giorni festivi, completa l’equipaggio l’infermiere, presente solo in orario diurno.

Per garantire il servizio, che non è possibile affidare soltanto a volontari, a Sampeyre sono necessari quattro dipendenti a tempo pieno.

L’Asl Cn1, con cui la Croce rossa di Sampeyre è convenzionata, riconosce una parte del costo del personale dipendente pari a 2,5 unità: fino a quest’anno il restante costo di gestione, stimato in 48 mila euro annui, è stato coperto dalla Croce rossa stessa, che però ha fatto sapere di non essere più in grado di sostenere la spesa per gli anni a venire.

L’Unione montana Valle Varaita e i Comuni del territorio sono consci dell’imprescindibile necessità di mantenere sul territorio tale servizio, assolutamente indispensabile per garantire i servizi minimi alla popolazione residente o in vacanza, in particolare in alta Valle; tuttavia non sono in grado di mettere a disposizione un contributo annuale di tale entità, gravando sui propri bilanci.

Se venisse a mancare il servizio in valle, che nel 2020 ha svolto 738 missioni percorrendo 12.238 chilometri complessivi, la postazione di soccorso avanzato più vicina diventerebbe Saluzzo, con il conseguente aumento dei tempi minimi di intervento, spesso fattore cruciale nel garantire il buon esito del soccorso medico.