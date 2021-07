Mondovì, cessa l’attività la dottoressa Danila Ciravegna

Dal 1° agosto la dottoressa Danila Ciravegna cesserà l’attività di Medico di medicina generale a Mondovì. Per garantire la continuità dell’assistenza, gli utenti a lei in carico dovranno effettuare la scelta di un nuovo medico tra quelli disponibili nello stesso ambito territoriale recandosi presso lo sportello di scelta revoca medico presso l’Ospedale di Mondovì (San Rocchetto 99) dal lunedì e venerdì dalle 8 alle 17.



Gli assistiti potranno effettuare la nuova scelta del Medico nell’ambito territoriale unico del Distretto di residenza/domicilio.



In via eccezionale, considerato il periodo di emergenza sanitaria connessa al Covid-19, sarà possibile trasmettere via e-mail le richieste di Scelta del Medico di Medicina Generale, unitamente a copia di un documento d’identità, al seguente indirizzo: prenotazionicassa.mondovi@aslcn1.it.



E’ anche possibile effettuare la scelta del nuovo medico online se in possesso delle credenziali per l’accesso al Sistema Piemonte.