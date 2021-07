Montagna per tutti: anche in valle Varaita si può noleggiare gratuitamente una joelette

L’Unione Montana Valle Varaita sta lavorando con convinzione da anni per rendere il turismo in valle sempre più sostenibile, responsabile ed inclusivo. Per favorire l’accesso agli itinerari escursionistici del territorio anche a persone con mobilità ridotta o a portatori di disabilità fisica, ha acquistato una “joelette”, una carrozzella a ruota unica adatta all’uso su terreni sterrati con l’aiuto di almeno due accompagnatori.

La joelette, grazie ad una convenzione in essere tra Unione Montana Valle Varaita ed il Valle Varaita Trekking, è noleggiabile gratuitamente da chiunque ne volesse fare richiesta, contattando Segnavia - Porta di Valle al numero 0175.689629 o via mail a info@segnavia.piemonte.it.

"Con l’acquisto di una joelette – sottolinea il presidente dell’Unione Montana Valle Varaita, Silvano Dovetta – abbiamo voluto dare un contributo concreto per rendere la montagna davvero per tutti: l’ambiente montano è capace di rigenerare lo spirito di chi lo frequenta e ci è sembrato un bel segnale cercare di renderlo più accessibile anche a chi ha difficoltà motorie".

La possibilità di noleggiare gratuitamente la joelette si inserisce nel solco di altre azioni messe in atto dall’Unione Montana Valle Varaita e orientate al favorire il turismo sostenibile, per rendere accessibile l’ambiente montano della valle senza perderne le sue caratteristiche peculiari. Sono esempi di questa strategia la creazione del marchio di qualità FAM.VISO per l’accoglienza di famiglie con bambini, i contributi economici ai comuni del territorio per l’organizzazione di attività di intrattenimento per i giovani, duramente colpiti nella possibilità di socializzare a causa dei lunghi periodi di lockdown imposti a causa della pandemia in corso, la pubblicazione di cartine e materiali turistici che promuovono l’escursionismo a piedi o in bicicletta.