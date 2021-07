Un altro grave incidente in montagna: 50enne ligure precipita da cima Fremamorta

Un uomo di circa 50 anni è precipitato da cima Fremamorta, sopra Terme di Valdieri. Il fatto si è verificato intorno alle 14 di oggi, lunedì 26 luglio, sulla cresta Nord della montagna.



Sul posto è intervenuto l’eliambulanza dell'Emergenza Sanitaria e le squadre a terra del Soccorso Alpino. In corso il trasferimento dell’escursionista al "Santa Croce" di Cuneo, con codice di gravità rosso.

L'uomo era in compagnia di un amico, coetaneo, che ha chiamato i soccorsi. Quest'ultimo è stato recuperato da due tecnici dell'emergenza sanitaria con l'elicottero Drago dei vigili del fuoco e portato sul piazzale.

I due, entrambi liguri, erano impegnati nella traversata del Fremamorta. L'incidente, per cause in via di accertamento, è avvenuto quasi in vetta.

L'elicottero dei vigili del fuoco si sta occupando di riportare a valle le squadre.