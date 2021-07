Meteo: nubifragi a inizio settimana, poi torna l'afa

La settimana inizierà con instabilità grazie di un vivace flusso di correnti umide atlantiche che si incontreranno con l’aria più calda presente nei bassi strati.

Ne nascerà una miscela esplosiva con tanta energia da dissipare in temporali che nel pomeriggio-sera di oggi e domani assumeranno la caratteristica di veri e propri nubifragi: vento, fulmini, rovesci intensi di pioggia, grandine faranno crollare il momentaneamente il termometro. Si farà ancora sentire l’afa soprattutto sui settori di pianura da giovedì in poi.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 26 Luglio a giovedì 29 Luglio

Cielo irregolarmente nuvoloso il mattino, nubi cumuliformi il pomeriggio con possibili temporali in accensione dal settore settentrionale del Piemonte, localmente anche forti e a carattere di nubifragio a partire dei territori a ridosso dei rilievi in estensione alle pianure e settori costieri vicinori. Tendenza che parrebbe confermata anche per domani con temporali già dalla mattinata. Tregua per mercoledì, con ancora qualche temporale pomeridiano e graduale rialzo termico da giovedì

Termometro in calo su valori massimi e minimi ad inizio settimana, afoso da giovedì

Minime in pianura intorno 18- 20°C e massime 24 - 29°C. Al mare minime intorno 20- 22°C e massime 26-28°C

In pianura venti deboli Ovest Al mare venti moderati da Nord . Rinforzi con venti a raffica nelle celle temporalesche attive

Da venerdì 30 Luglio

Ancora una parentesi estiva a due velocità con forse nuova rimonta anticiclonica , ritorno di un clima più afoso con qualche annuvolamento pomeridiano e tendenza ad un week-end estivo.

Meteo Green

