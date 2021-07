5 cose da sapere prima di fare l’epilazione laser

L’epilazione laser è il trend del momento: negli ultimi anni sono infatti moltissime le donne che hanno scelto questa soluzione per liberarsi una volta per tutte dei peli superflui e non doversi preoccupare più della dolorosa ceretta. Assolutamente indolore, l’epilazione definitiva si rivela effettivamente efficace e duratura ma prima di sottoporsi ad un trattamento (o peggio ancora utilizzare i dispositivi fai da te) conviene sapere alcune cose fondamentali. Vediamole insieme.

#1 Non tutte le tecnologie sono efficaci al 100%

Innanzitutto, è bene sapere che quando si parla di epilazione definitiva si può fare riferimento a varie tecnologie e le principali oggi in uso sono 3: il classico laser, la luce pulsata e la SWT. Alcune di queste tecniche sono meno efficaci di altre e riescono a garantire un’efficacia variabile in base a differenti parametri. Quello che però è importante sottolineare è che sottoporsi ad un trattamento laser o a luce pulsata non significa liberarsi in via definitiva dei peli superflui, perché questi potrebbero ricrescere nel giro di qualche anno. Molto più efficace è invece la tecnologia SWT, considerata rivoluzionaria ed adottata dai migliori centri estetici. Agisce infatti con una maggior precisione sul bulbo pilifero grazie alla lunghezza d’onda selettiva emessa dal dispositivo impiegato. Nel dubbio dunque conviene scegliere questa opzione perché più efficace oltre che sicura.

#2 L’epilazione definitiva non si può fare sulla pelle abbronzata

Quando si ricorre all’epilazione a luce pulsata o laser fai da te si rischia di fare un bel pasticcio, provocando ustioni sulla pelle e conseguenti cicatrici. Questo perché non si tiene conto del fatto che l’epilazione laser non si può effettuare su una pelle abbronzata, in quanto le varie tecnologie agiscono sulla melanina. Se ci si sottopone ad un trattamento dopo aver preso il sole, la pelle si brucia ed il dolore è il problema minore, in quanto compaiono delle cicatrici che in alcuni casi è impossibile eliminare se non ricorrendo alla chirurgia.

#3 I risultati non sono immediati

Un’altra cosa importante da sapere prima di sottoporsi ad un trattamento di epilazione definitiva è che i risultati non sono immediati. Dopo la prima seduta solitamente non si nota alcuna differenza, ma ciò non significa che la tecnica sia inefficace o che la professionista non sia stata competente! Per eliminare in modo definitivo i peli superflui sono infatti necessarie diverse sedute, il cui numero varia in base ad una serie di fattori soggettivi e non è dunque uguale per tutte.

#4 Prima del trattamento vanno evitate le cerette

È importante sapere anche che prima del trattamento bisogna evitare di strappare i peli dal bulbo con cerette, Silk Epil e metodi di depilazione simili. Al contrario, qualche giorno prima di sottoporsi all’epilazione definitiva è consigliabile utilizzare un classico rasoio per eliminare i peli ma conservarne la radice perché il fascio di luce emessa va ad agire proprio su questa.

#5 Il fai da te non è sempre una buona idea

Infine, ricordiamo che il fai da te non è sempre una buona idea, anzi: conviene sempre rivolgersi ad un centro professionale che sia specializzato in epilazione definitiva per evitare spiacevoli conseguenze ed ottenere risultati effettivi.