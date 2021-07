Alimentazione e salute orale: ecco alcune informazioni

Quando pensiamo alla salute orale, è naturale pensare all'uso costante dello spazzolino. Da non dimenticare sono anche i controlli dal dentista di fiducia. Si può optare per un centro dentistico a Cuneo o per una struttura in una città vicina: quello che conta è la costanza.

Nel momento in cui si guarda all’impegno quotidiano per preservare la salute dei denti e del cavo orale, occorre parlare anche dell’alimentazione. Quali sono i cibi da preferire per la salute della bocca? Scopriamolo nelle prossime righe di questo articolo.

Spazio ai latticini

Il latte i latticini possono contribuire alla salute orale. Il motivo è legato al loro contenuto di calcio, utile al miglioramento della densità minerale dello smalto. Alla luce di ciò, a meno che non ci siano problematiche relative ad allergie o intolleranze, è il caso di valutare la loro inclusione nella dieta (le dosi dovranno ovviamente essere concordate con il nutrizionista di fiducia).

Uno sguardo alla vitamina D

La vitamina D, che si comporta come un pro-ormone, è un nutriente prezioso per la nostra salute in generale. Anche quella orale giova della sua assunzione. Come mai? Il motivo è legato al fatto che grazie a questa sostanza è possibile prevenire situazioni di bruciore alle mucose.

Dal momento che il nostro corpo non è in grado di sintetizzare la vitamina D a meno che non si passi tanto tempo al sole, è bene assumerla con il cibo. Quali sono le fonti principali a cui fare riferimento? Tra le tante è possibile citare l’olio di fegato di merluzzo, per non parlare di pesci come il salmone, lo sgombro e il salmone. Anche i funghi e il fegato possono essere considerati una valida fonte di vitamina D.

Se ci si dovesse accorgere che le quantità di questo nutriente che si assumono ogni giorno non sono sufficienti, si può concordare con il proprio nutrizionista di fiducia il ricorso a un’integrazione mirata.

Le proteine Vegetali

Le proteine vegetali sono un altro nutriente prezioso da chiamare in causa quando si approfondisce il connubio alimentazione e salute orale. Come mai? Il loro ruolo è importante in quanto possono aiutare a massimizzare l’assorbimento di fosforo, magnesio, calcio e potassio.

Dove trovarle? Nei legumi, fondamentali per il benessere generale in virtù del loro contenuto di fibre, ma anche nella frutta secca e nei semi.

Vitamina A

Torniamo al capitolo delle vitamine. La A è un’altra da chiamare in causa nel momento in cui si approfondiscono i benefici di un’alimentazione sana anche con riguardo alla salute orale. I suoi pro riguardano l’efficacia antinfiammatoria e la protezione delle gengive. Per quanto riguarda le fonti, è possibile citare le arance, ma anche le uova.

Verdure a foglia verde

Il consumo di verdure a foglia verde, come per esempio i broccoli, è considerata una buona pratica quando si parla di miglioramento della salute orale. Il motivo, in questo caso, è da ricondurre alla presenza di calcio e fibre. Un altro aspetto da non dimenticare riguarda il fatto che, richiedendo una masticazione prolungata, favoriscono la salivazione. Quest’ultimo fattore è a sua volta fondamentale al fine dell’eliminazione dei batteri patogeni presenti nel cavo orale.

Tè verde

Forse non tutti sanno che... il tè verde è un alleato naturale della salute del cavo orale. In questo caso, il motivo è da ricondurre alla presenza di catechine. La loro principale peculiarità riguarda l’azione dal punto di vista antibatterico e antinfiammatorio, il che implica vantaggi sia per i denti, sia per le gengive.

Informazioni sulla struttura: Direttore Sanitario Dott. Mario Frusi iscritto all’Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di CUNEO n.1869 dal 28/05/1981, Primo S.p.A., Corso Carlo Brunet, 13, 12100 Cuneo CN