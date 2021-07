Consulti e visite online in dermatologia

Il dermatologo è lo specialista che si occupa di tutte le malattie e i disturbi afferenti alla sfera della pelle, dei peli, delle unghie e delle ghiandole sudoripare. Per questo motivo la sua specializzazione è spesso vista come una di quelle più “imbarazzanti”, nonostante possa letteralmente salvare delle vite.

Infatti un consulto dermatologico può rilevare dalle più banali imperfezioni alle malattie infettive, rendendo decisamente più semplice e piacevole la vita del paziente. Problemi della pelle, delle unghie e dei capelli vengono però considerati ingiustamente imbarazzanti e queste visite prorogate a tempo indeterminato. In questo caso poter parlare con un dermatologo online abbatte lo stigma e risolve il problema.

Quando è necessario rivolgersi al dermatologo online

Non tutti sanno che conoscere il proprio corpo, sia nelle sue funzioni che nella sua estetica, è fondamentale per riconoscere delle anomalie. Un neo che appare all’improvviso, un rash cutaneo fastidioso, un'unghia di colore diverso dalle altre: quando si nota anche solo un piccolo dettaglio anomalo, una visita dallo specialista è necessaria.

Il medico specializzato in dermatologia ha tutto l’interesse a risolvere il problema del proprio paziente, grande o piccolo che sia, e non certo a metterlo in imbarazzo. Rivolgersi con fiducia a un dermatologo online aiuta a minimizzare le imperfezioni estetiche e ridurre i pericoli che queste possono celare. Soprattutto in estate, quando la porzione di pelle esposta (e non sempre protetta) ai raggi solari aumenta, una visita di controllo fa sempre bene. Per scongiurare malattie serie e sentirsi meglio con sé stessi, dentro e fuori.

I problemi della pelle in estate

Il momento in cui molti pazienti si rivolgono al dermatologo è proprio il periodo estivo, quando la pelle è esposta al sole a volte senza la giusta protezione, ma non solo. I danni che mare, sole, iodio e sale possono arrecare alla cute, alle unghie e ai capelli sono molti e spesso ci si rende conto della loro presenza proprio in estate.

Alcuni dei problemi a cui si va incontro nei mesi più caldi sono:

una sudorazione eccessiva con conseguente irritazione della pelle;

rash e arrossamenti dovuti ai tessuti sintetici di abiti e costumi estivi;

scottature dovute all’esposizione solare senza protezione;

la comparsa di nei che in inverno erano rimasti nascosti sotto i vestiti;

cambiamenti nel colore e nella superficie delle unghie che magari si notano di più con i sandali;

piccoli traumi della pelle causati da comportamenti quotidiani come la depilazione;

il deterioramento dei capelli sottoposti allo stress dell’acqua salata e dei lavaggi frequenti.

Si tratta di piccole cose, che all’inizio si potrebbero trascurare proprio perché considerate di poco conto. Invece la salute della pelle, dei capelli e delle unghie è importante come quella di ogni altra parte del corpo. Prendersi cura di sé vuol dire badare alle piccole cose e risolverle prima che diventino grandi. E per fare ciò è necessario l’aiuto di un medico specializzato. In vacanza fuori città o mentre il proprio specialista di fiducia è in ferie, un consulto online con foto e video è la soluzione ideale. Le immagini e il colloquio con il paziente guideranno lo specialista in una veloce risoluzione del problema o nella ricerca di analisi più approfondite.