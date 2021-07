I migliori casinò italiani online 2021

La pandemia da Covid-19 ha avuto un forte impatto sulla vita di tutti, in modi molto diversi. Tra gli effetti indiretti che le varie chiusure hanno provocato, c’è stata la forte crescita del settore dei casinò online AAMS. Con le sale giochi chiuse, l’Italia divisa in zone, la necessità di mantenere distanze sociali, il gioco a distanza è diventato l’unica possibilità per i giocatori. Ma anche un nuovo modo per passare il tempo in casa, per coloro che non avevano mai messo piede in una sala giochi o agenzia di scommesse.

Basta fare un giro sul web per scoprire quanto l’offerta di siti di gioco sia vasta e varia. La proposta di casinò italiani e internazionali può soddisfare tutte le esigenze. Quali sono i migliori casinò online? In ogni ambito vi sono le eccellenze e il settore del gaming non fa differenza. Come si legge su sitiscommesse.com è possibile stilare una Top Ten dei casinò italiani e stranieri che emergono tra tutti gli altri. Nella tabella che segue sono messi in evidenza i punti di forza dei vari operatori e i bonus offerti.

La crescita dei casinò online

Tutte le restrizioni imposte per limitare i contagi da coronavirus, hanno generato una situazione molto difficile per i gestori di agenzie di scommesse e sale giochi. Ma al contempo hanno contribuito a produrre la crescita del settore del gioco online. Basta dare una rapida occhiata ai dati, per rendersi conto di quanto forte sia stato l’impatto della pandemia in questo settore. Nel 2020 infatti gli italiani hanno speso nei casinò AAMS il 46% in più rispetto all’anno precedente.

Tutti i casinò italiani e stranieri legali hanno registrato incrementi mai visti in passato. Il che ha portato, nel corso del tempo, a miglioramenti nell’offerta, per incontrare i gusti e le esigenze dei nuovi giocatori.

Tra le evoluzioni più interessanti per chi si iscrive, segnaliamo diversi trend:

Aumento dei bonus di benvenuto gratis

Proposte di tornei e competizioni a premi

Incremento di promozioni per i giocatori già iscritti

Ampliamento delle sezioni live

Evoluzioni del gioco in Italia

Oggi chiunque sia maggiorenne, può iscriversi a un sito di casinò AAMS e cominciare a giocare a slot machine e altri giochi online. Ma non è sempre stato così. Fino a poco più di vent’anni fa, in Italia non era neanche possibile scommettere legalmente in un’agenzia su una partita di calcio.

Ecco gli step fondamentali nella storia del gioco d’azzardo in Italia:

2005 – si attribuisce all’AAMS la regolamentazione del settore del gioco

– si attribuisce all’AAMS la regolamentazione del settore del gioco 2009 – si ribadisce il divieto di gioco ai minori di 18 anni

– si ribadisce il divieto di gioco ai minori di 18 anni 2011 – si regolamenta il gioco a distanza

– si regolamenta il gioco a distanza 2012 – l’ADM incorpora l’AAMS assumendone le funzioni

– l’ADM incorpora l’AAMS assumendone le funzioni 2019 – il Decreto dignità sancisce il divieto di pubblicità del gioco

Casinò AAMS: i casinò legali in Italia

Dunque, il gioco d’azzardo a distanza in Italia è diventato legale solo nel 2011, regolamentato e gestito dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS). A partire dal 2012, l’ente è stato inglobato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Questo passaggio ha mantenuto in vigore il sistema dell’attribuzione delle licenze: i casinò legali sono solo quelli con regolare concessione statale. Vengono indicati come casinò AAMS, usando la vecchia sigla, oppure come casinò ADM.

L’assegnazione delle licenze viene fatta esclusivamente tramite la pubblicazione di un bando ufficiale, a cui gli aspiranti gestori di casinò virtuali devono partecipare. L’ultimo risale al 2018 e ha visto l’ingresso nel settore dei casinò italiani, di 67 nuovi operatori.

Come scegliere un casinò online

Basta fare una ricerca online per scoprire che dietro il gioco online c’è un mondo ricco di offerte e proposte. Davanti a tanta abbondanza il giocatore inesperto può sentirsi sopraffatto. Quale casinò online scegliere?

Da quando detto fino a ora, è evidente che la scelta, qualunque siano i propri gusti, deve cadere esclusivamente sui casinò legali. Quindi i casinò AAMS o ADM, comunque li si voglia indicare, che hanno una regolare concessione. Solo questi siti infatti garantiscono sicurezza e affidabilità, oltre al divertimento.

Per capire se è un sito di giochi da casinò è legale o meno, basta verificare che sulle sue pagine vi sia il logo ufficiale dell’Agenzia: un piccolo timone con la sigla ADM. Tra le informazioni riportate in fondo alla homepage, ci sarà anche la sede legale e il numero di concessione. Un ulteriore controllo può essere fatto sul sito ufficiale dell’ADM dove è presente l’elenco di tutti i concessionari autorizzati.

I criteri da valutare nei migliori casinò AAMS

Una volta fatta la distinzione tra casinò legali e siti illegali, restano comunque molte opzioni e possibilità di scelta. Quali criteri valutare? L’obiettivo primario chi va alla ricerca dei migliori casinò online è il divertimento. Dunque tra i fattori da considerare metteremo al primo posto l’offerta dei giochi. Ma questo non è l’unico punto su cui concentrare la propria ricerca. Ecco la lista dei criteri per selezionare i migliori casinò:

Offerta dei giochi

Bonus di benvenuto

Software

Gioco dal vivo

Casinò mobile

Offerta dei giochi nei casinò italiani e internazionali

I casinò italiani online possono proporre ai giocatori tutta una serie di giochi legali nel nostro paese. Nella lista rientrano slot machine, giochi da tavolo, giochi di carte, giochi da casinò, scommesse, lotto e lotterie, gratta e vinci, video poker, poker, bingo.

Ogni operatore cercherà di orientare la propria offerta in una direzione precisa. Vi sono casinò che offrono tutto il gioco legale in Italia. Altri che invece puntano a determinate categorie di giochi, come i siti specializzati nelle scommesse sportive o i portali dedicati al poker.

A questo punto va fatta una precisazione: non necessariamente un casinò con più giochi è migliore di quello che ne propone meno. È importante anche valutare la qualità e la varietà delle proposte, se sono presenti giochi in esclusiva, giochi con jackpot, le ultime novità, vari produttori. Insomma un casinò con 200 slot online, potrebbe incontrare i gusti dei giocatori, meglio di uno con migliaia di proposte.

Bonus di benvenuto nei casinò AAMS

Uno dei punti forti dei casinò online è rappresentato dall’offerta dei bonus di benvenuto. Si tratta di una particolarità del gioco a distanza, che non è prevista nei casinò tradizionali e nelle sale giochi sul territorio.

Con i bonus di benvenuto i casinò fanno un regalo ai giocatori che si iscrivono per la prima volta. Questo regalo può essere di vario tipo, infatti esistono diverse tipologie di welcome bonus.

Bonus di benvenuto sul deposito

Si tratta di offerte, spesso anche molto generose, che rappresentano una percentuale del primo o dei primi depositi. Con questa tipologia di bonus, il giocatore deve effettuare un versamento sul proprio conto di gioco e riceverà un bonus commisurato ad esso.

Tutti i bonus sul deposito sono caratterizzati da termini e condizioni che ne regolano l’utilizzo e la possibilità di prelevarli. Ogni bonus infatti viene depositato sul conto di gioco come fun bonus. Va trasformato in real bonus, cioè denaro prelevabile, soddisfacendo i requisiti di puntata o playthrough.

Quindi, prima di scegliere il casinò in base al bonus è bene prestare attenzione a:

Percentuale del deposito e tetto massimo

Validità

Requisiti di puntata

I bonus di benvenuto cambiano spesso. Ecco i migliori welcome sul deposito attualmente in circolazione:

Migliori casinò Bonus % e tetto massimo Validità Requisiti di puntata Unibet 100% fino a 500€ + 50 giri gratis 30 giorni 35x Betway 100% fino a 1.000€ + 10€ bonus fedeltà 60 giorni 50x 888casino 125% fino a 500€ + 88 giri gratis 30 giorni 30x LeoVegas 100% fino a 1.000€ + 100 giri gratis 60 giorni 50x SNAI 100% fino a 1.000€ + 10€ gratis 10 giorni 20x

Bonus di benvenuto gratis e free spin

I bonus di benvenuto gratis rappresentano un’altra tipologia di promozione che sta riscuotendo sempre maggior successo. Solo fino a un anno fa era molto raro trovare casinò online che offrissero ai giocatori bonus gratis.

Fortunatamente per chi ama giocare online, questa tendenza sta cambiando, e sono sempre di più i siti AAMS che li propongono. I bonus gratis vengono offerti ai giocatori che si iscrivono a un sito per la prima volta e non richiedono di effettuare un deposito.

Si tratta di un regalo, una somma di denaro contenuta, che consente di cominciare a giocare senza soldi propri. Chiaramente anche i bonus gratis sono soggetti a regole e condizioni da soddisfare, per trasformare il fun bonus in real bonus. Una forma particolare di bonus gratis è rappresentata dal bonus free spin. In questo caso anziché ricevere una piccola somma denaro, il giocatore riceverà giri gratis da utilizzare su una lista di giochi e slot machine indicati nel regolamento.

Migliori casinò Bonus senza deposito Playthrough Validità SNAI Fino a 15€ in giocate gratis 10x 10 giorni Betway Fino a 5€ mobile gratis 10x 7 giorni Starcasinò Ottieni 35 giri gratis su Book of Ra Deluxe 35x 7 giorni 888casino Fino a 20€ in giocate gratis 50x 90 giorni LeoVegas Ricevi 25 giri gratis su slot machine 1x 3 giorni

Software di gioco

La questione dei software viene raramente presa in considerazione dai nuovi giocatori, mentre assume rilievo nelle scelte dei più esperti. Sebbene possa apparire irrilevante, il software di gioco è fondamentale nel settore del gioco online. Un casinò non potrebbe esistere senza i software e non potrebbe proporre alcun tipo di gioco.

Un buon software determina l’esperienza di gioco, il luogo virtuale in cui ci si muove per cercare le slot online, le roulette, i tavoli live. Dal software dipende l’interfaccia grafica, l’usabilità di un sito, l’accessibilità a tutti i contenuti. Chiaramente i software sono anche alla base dei singoli giochi.

Per quanto riguarda i software, i casinò possono effettuare due tipi di scelta: proporre una piattaforma mono software, creata da un solo provider che ne fornisce anche tutti i contenuti. Oppure proporre una piattaforma multi software che ospita le migliori software house italiane e internazionali.

Tra i migliori provider possiamo citare: NetEnt, Playtech, Microgaming, Novomatic.

Gioco dal vivo nei casinò italiani e stranieri

Il casinò live, sui siti AAMS, sta diventando un elemento sempre più importante nella scelta dei giocatori. Si tratta di una modalità di gioco che sta riscuotendo molto successo negli ultimi anni, ed è resa possibile dallo sviluppo di nuove tecnologie. Alla base del casinò live infatti vi è necessariamente una buona connettività, consentita quasi ovunque da reti sempre più potenti. Vi è il lavoro dei produttori che rendono possibile il gioco a distanza dal vivo, con veri croupier collegati in video streaming direttamente con i giocatori.

Oltre a vedere e sentire il dealer, i giocatori da casa potranno interagire con l’interfaccia grafica del gioco, compiendo le loro azioni e partecipando attivamente. Potranno attivare varie visualizzazioni, utilizzare le opzioni disponibili, chattare o conversare col croupier e con gli altri giocatori.

Tra i migliori produttori nel mondo dei casinò dal vivo, figurano: Evolution Gaming e Playtech. Ma si stanno facendo largo anche Media Live, Authentic Gaming e Live G24.

Caratteristiche dei migliori casinò live

I casinò live sono un modo molto comodo ed efficace per portare l’esperienza delle sale da gioco tradizionali, nelle case degli italiani. I migliori casinò live propongono un’ampia offerta, diverse tipologie di giochi, sale adatte a tutte le tasche con vari limiti di puntata, aperte in qualsiasi orario. Inoltre ci saranno croupier che gestiscono i giochi in lingua italiana e che offrono molte possibilità di interazione.

Ecco i migliori casinò per la proposta live:

Migliori casinò live Tavoli roulette live Tavoli blackjack live Baccarat Live show/altri giochi Provider SNAI 20 29 8 11 Evolution Gaming 888casino 24 42 17 11 Evolution Gaming LeoVegas 34 25 8 14 Evolution Gaming bwin 12 17 12 25 Evolution Gaming Unibet 17 8 7 17 Evolution Gaming

Casinò mobile

Il successo della modalità di gioco da dispositivi mobili, non sorprende. Infatti l’incremento dell’uso degli smartphone, a partire dall’inizio della pandemia ha riguardato diversi ambiti. E quello dei casinò mobile non fa eccezione, mostrando un trend in continua crescita. Anche alla base di questa modalità di gioco vi è lo sviluppo di diverse tecnologie. Da un lato infatti c’è bisogno di dispositivi adatti alle varie proposte di gioco. Si tratta di smartphone e tablet sempre più performanti, con schermi grandi e ad alta definizione. Prodotti ad alto tasso tecnologico, resi possibili dallo sviluppo delle nano tecnologie.

Dall’altro la possibilità di giocare in maniera fluida è resa possibile da connessioni sempre più veloci. La diffusione delle reti veloci, prima 4G e poi 5G, è alla base del successo della modalità di gioco on the go, ossia in movimento.

Siti ottimizzati e applicazioni: due modi di dire casinò mobile

I vari operatori affrontano la questione mobile in due modi diversi. Vi sono siti di casinò che permettono il gioco da dispositivo mobile senza dover scaricare software. Si tratta di siti ottimizzati per la visualizzazione dagli schermi verticali di smartphone e tablet. Per giocarvi basta accedere al casinò dal proprio dispositivo.

In alternativa altri operatori creano applicazioni dedicate al gioco da dispositivi mobili. Queste applicazioni potranno essere scaricate sia dal sito ufficiale del casinò sia dall’app store, in base al proprio sistema operativo.

Inutile dire che i migliori casinò online sono quelli che permettono di giocare a tutti i giochi, da tutti i device. Molti siti prevedono app solo per chi ha dispositivi con sistemi Android o iOS. Non tutti prendono in considerazione i device con sistema operativo Windows.

Scegliere i migliori casinò, gli altri requisiti

I criteri per valutare un casinò virtuale non si limitano agli aspetti sin qui indicati. Vi sono altri fattori che pur non essendo centrali nelle attività di gioco, sono importanti per creare un’esperienza che sia positiva nella sua interezza. Si tratta di aspetti che non emergono inizialmente, quando si valuta un sito di gioco, ma che meritano considerazione. Facciamo riferimento a fattori come i metodi di pagamento e di prelievo e l’assistenza clienti.

Metodi di pagamento. I migliori siti consentono l’utilizzo di tutti gli strumenti di pagamento, da quelli più tradizionali a quelli più innovativi. In questo modo rispondono alle esigenze sia di chi vuole ricaricare il conto con un assegno o bonifico, sia di chi vuole farlo con un’app di mobile payment. Nei casinò top una particolare attenzione sarà dedicata ai nuovi strumenti di pagamento. Accanto a e-wallet come PayPal, vi saranno Skrill, Neteller, Apple Pay, EcoPayz, Entropay, Bitcoin.

Assistenza clienti. Un’esperienza di gioco non può essere del tutto positiva se non è sostenuta da un servizio clienti sempre presente, facilmente accessibile e in grado di risolvere tutti i problemi. I migliori siti mettono a disposizione un team di operatori contattabili ad ogni ora e ogni giorno, tramite telefono, email e live chat.

I punti di forza dei migliori casinò

Fin qui sono stati presi in considerazione vari fattori che incidono nella valutazione dei migliori casinò online. I criteri da prendere in considerazione sono tanti, dall’offerta di giochi ai bonus di benvenuto, senza dimenticare software, accessibilità da mobile e casinò live.

In questa tabella, in evidenza per ogni operatore due punti di forza, ossia due tra gli elementi di eccellenza del sito.

Casinò Punto di forza 1 Punto di forza 2 Unibet Assortimento slot Gioco responsabile Betway Bonus di benvenuto Piattaforma Micrograming 888casino Casinò live Software proprietario LeoVegas Bonus di benvenuto Tanti provider di giochi SNAI Offerta di giochi Bonus gratis bwin Software NetEnt App mobili Starcasinò Catalogo slot Casinò live Casino.com Giochi con jackpot Vip Club NetBet Offerta di slot Bonus free spin Eurobet Catalogo giochi Casino Legend

La scelta del miglior casinò: i gusti del giocatore

Per concludere, gli elementi che permettono a un casinò di emergere sugli altri sono tanti, alcuni sono evidenti, altri meno. Tutti concorrono a far sì che l’esperienza di gioco sia positiva sotto molti aspetti, anche nel momento in cui sorgono problemi.

Ma vi sono fattori non oggettivi che rendono un casinò migliore di un altro: i gusti del giocatore e le sue esigenze. Nella top ten dei migliori casinò italiani e stranieri, figurano gli operatori che eccellono in questo settore. Tra questi, ciascun giocatore, in base alle proprie esigenze, troverà il sito perfetto. Il luogo ideale in cui divertirsi in sicurezza e che offre tutto ciò che desidera. Se così non fosse può sempre iscriversi a più casinò online!

FAQ

In questa sezione dedichiamo un po’ di spazio alle domande più comuni tra coloro che cercano i migliori siti di gioco online.

Quali sono i migliori casinò online AAMS?

In Italia esistono centinaia di siti legali, tutti offrono le garanzie della licenza AAMS. Ma alcuni spiccano sugli altri per diverse caratteristiche, per questo li abbiamo inseriti nella Top 10 dei migliori.

Quali fattori bisogna valutare per scegliere un casinò?

I fattori da considerare sono tanti: l’offerta dei giochi, i bonus di benvenuto, i software, il casinò dal vivo, l’accessibilità da mobile. Questi vanno confrontati con le proprie esigenze personali.

I casinò italiani sono sicuri?

Tutti i casinò online, italiani e stranieri, sono sicuri, a patto che abbiano una licenza AAMS per operare in Italia.

Quali sono i bonus migliori nei casinò online?

I casinò online propongono bonus sul deposito e bonus gratis. Tutti presentano regole e requisiti di puntata da soddisfare. È importante comprenderli e fare i conti con il proprio budget prima di aderire a un’offerta.

Quali sono i migliori casinò dal vivo?

Quasi tutti i casinò propongono sale live. I migliori sono quelli che offrono tutti i giochi, con sale in italiano, che hanno limiti di puntata adatti a tutte le tasche e aperte 24h su 24.

Si può giocare in modo sicuro da mobile?

I migliori operatori dedicano molta attenzione al gioco da smartphone e tablet, proponendo siti ottimizzati o applicazioni. In entrambi i casi valgono le stesse garanzie di sicurezza dei siti desktop.