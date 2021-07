Licenziamento per giusta causa: le cose da sapere nel 2021

Il licenziamento per giusta causa è la forma più grave d’interruzione unilaterale del rapporto di lavoro, non solo perché permette di concludere un contratto a tempo indeterminato ma anche perché prevede delle tempistiche decisamente rapide. Si tratta naturalmente di un caso eccezionale, che si presenta nel momento in cui il dipendente commette degli illeciti gravi che devono essere opportunamente dimostrati mediante prove schiaccianti. In Italia però sono stati piuttosto frequenti i licenziamenti per giusta causa nell’ultimo decennio e vale la pena capire quali siano le norme che li regolano e in che modo l’azienda può agire qualora un dipendente commettesse degli illeciti.

Licenziamento per giusta causa: quando è possibile

Il datore di lavoro ha la facoltà di procedere con il licenziamento per giusta causa solo nei casi in cui il dipendente avesse commesso delle mancanze o degli illeciti particolarmente gravi, tali da compromettere o arrecare dei danni all’azienda. In particolare, i casi più comuni per cui un lavoratore può subire tale provvedimento sono i seguenti:

· Malattia o infortunio falsi;

· Assenteismo;

· Atti illeciti a danno del patrimonio dell’azienda (furti, sabotaggi, ecc.);

· Falsa timbratura;

· Utilizzo scorretto ed illecito dei beni o degli strumenti aziendali;

· Concorrenza sleale e/o comunicazione a terzi di informazioni private dell’azienda.

Questi sono solo alcuni esempi di illeciti che possono essere commessi dal dipendente e che danno il diritto al datore di lavoro di procedere con un licenziamento per giusta causa.

Licenziamento per giusta causa: preavviso obbligatorio?

Il licenziamento per giusta causa è pressoché immediato, nel senso che non il datore di lavoro non è obbligato a dare alcun preavviso al dipendente. In particolare, in caso di contratto a tempo determinato questo può essere risolto prima del termine mentre in caso di contratto indeterminato non vi è l’obbligo di comunicare con anticipo all’interessato la risoluzione del rapporto. In sostanza dunque, chi subisce un licenziamento per giusta causa non ha diritto ad alcun preavviso.



Ricorso e prove a sostegno del licenziamento

Naturalmente, il dipendente che subisce un licenziamento per giusta causa ha il diritto a fare ricorso mediante una comunicazione scritta che deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni dalla risoluzione del contratto. Una volta fatto ciò, entro 180 giorni bisogna presentare ricorso formale in tribunale. Il datore di lavoro, dal canto suo, può tutelarsi in queste circostanze dimostrando l’effettivo comportamento illecito del dipendente mediante prove che siano valide a livello giuridico.

