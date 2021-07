Ferrero accelera su materie prime, energia e imballaggi sostenibili. Ora la scommessa è dimezzare le emissioni

Il Gruppo Ferrero ha pubblicato oggi (26 luglio 2021) il suo 12° "Rapporto di Sostenibilità", che contiene gli aggiornamenti sui progressi compiuti in relazione ai propri obiettivi. "Ferrero – fa sapere il gruppo albese in una nota – è riuscita a rispondere in modo efficace alle sfide presentate dalla pandemia globale, garantendo sempre la massima priorità alla salute e alla sicurezza dei dipendenti e dei consumatori. Uno degli aspetti a cui l’azienda ha dedicato massima attenzione è stata la tutela di tutti i lavoratori delle filiere agricole, in particolare di quelli che vivono nei Paesi meno avanzati. Fra le varie iniziative, Ferrero ha diffuso in modo capillare informazioni sulle misure preventive atte a contrastare la diffusione del virus, ha messo a disposizione e distribuito dispositivi di protezione individuale e ha fornito accesso a strumenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme igieniche".



GIOVANNI FERRERO: "MASSIMA PRIORITA’

ALLA SALUTE DI DIPENDENTI E CONSUMATORI"

"La pandemia da Covid-19 – dichiara Giovanni Ferrero, presidente esecutivo della multinazionale – ha trasformato radicalmente il mondo dell'industria e continua a produrre i suoi effetti in tutto il mondo. Nonostante tutto, il Gruppo Ferrero è riuscito a reagire nel modo migliore, assegnando sempre la massima priorità alla salute e alla sicurezza dei dipendenti e dei consumatori. Vorrei dunque cogliere l'occasione per ringraziare tutti i dipendenti e i partner di Ferrero che nell'ultimo anno hanno fatto tutto il possibile per mettersi sempre al servizio dei clienti e per sostenere le comunità di cui siamo fieri di far parte".



QUATTRO PILASTRI

Protezione dell'ambiente, approvvigionamento sostenibile degli ingredienti, promozione di un consumo responsabile e valorizzazione delle persone sono i quattro pilasti chiave della strategia di sostenibilità che Ferrero si è impegnata costantemente a perseguire per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità prefissati al 2020.



EMISSIONI DIMEZZATE ENTRO IL 2030

Per consolidare i risultati ottenuti finora, l'azienda ha iniziato a definire nuovi impegni e obiettivi da perseguire entro il 2030. Uno dei traguardi più ambiziosi prevede una drastica riduzione della "carbon footprint" del Gruppo entro il 2030. Si tratta di un obiettivo costruito su solide basi scientifiche e approvato dalla Science Based Targets initiative (SBTi) nel dicembre 2020.

Nello specifico Ferrero punta a dimezzare (-50%) entro il 2030 tutte le emissioni derivanti dalle proprie attività (ovvero emissioni in gergo tecnico “Scope 1 e 2”) e a ridurre le emissioni del 43% (“Scope 1, 2 e 3” - comprese quindi le emissioni indirette terze) per ogni tonnellata di prodotto realizzato. Entrambi gli obiettivi utilizzano il 2018 come anno base.



FAVE DI CACAO E ZUCCHERO 100% CERTIFICATI E SOSTENIBILI

Ferrero rende quindi noti alcuni dei obiettivi già raggiunti entro il termine del 2020. Ad esempio, ha raggiunto l’obiettivo di approvvigionarsi di fave di cacao 100% sostenibili, certificate attraverso standard gestiti in modo indipendente, e di zucchero di canna 100% certificato da Bonsucro e Altromercato.



ENERGIA 100% RINNOVABILE IN EUROPA, AL 71% NEL MONDO

Per Ferrero l'utilizzo di energia rinnovabile è "un elemento essenziale per ridurre la propria carbon footprint". Per questo motivo, gli stabilimenti europei del Gruppo si sono approvvigionati nell'anno fiscale 2019/2020 di energia elettrica 100% certificata rinnovabile, e il 71,5% di quella acquistata a livello mondiale proviene da fonti rinnovabili.



IMBALLAGGI: L’82% E’ RIUTILIZZABILE, RICICABILE O COMPOSTABILE

Nel 2019 Ferrero ha annunciato il proprio impegno di rendere tutti gli imballaggi 100% riutilizzabili, riciclabili o compostabili entro il 2025, anche per contribuire allo sviluppo di un’economia circolare della plastica.

Nel 2020 gli imballaggi riutilizzabili, riciclabili o compostabili hanno già raggiunto quota 82,9%. Il questo senso si conferma il forte impegno del Gruppo per il raggiungimento dell’obiettivo.



IL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI

Ferrero ha sempre prestato la massima attenzione al rispetto dei diritti umani. Ha avviato collaborazioni con i massimi esperti del settore per identificare i rischi e per definire le procedure di due diligence. Inoltre, ha siglato accordi di partnership, ad esempio con Save the Children, per massimizzare l'impatto positivo delle proprie iniziative.



IL CEO CIVILETTI: "NON SOLO PRODUTTIVITA’"

"La nostra azienda non guarda solo alla produttività – afferma Lapo Civiletti, Ceo del Gruppo Ferrero –. Da sempre, una delle nostre priorità è la tutela di tutti i lavoratori delle filiere agricole, in particolare di quelli che vivono nei Paesi meno avanzati. Le nostre partnership e collaborazioni si sono dimostrate essenziali per sostenere coloro che avevano bisogno di aiuto. Mentre consuntiviamo gli obiettivi al 2020, siamo orgogliosi di aver raggiunto il nostro obiettivo di approvvigionarci di cacao 100% sostenibile certificato attraverso standard gestiti in maniera indipendente. Abbiamo ampliato la portata di questo obiettivo per includere il cioccolato acquistato da terzi, al fine di garantire la massima trasparenza della nostra filiera del cacao. Continuiamo a utilizzare esclusivamente olio di palma 100% certificato Rspo come segregato e stiamo completando il processo di transizione per permettere anche alle aziende di recente acquisizione di essere in linea con i nostri standard di approvvigionamento responsabile".



