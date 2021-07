Perché si vuole rimuovere un tatuaggio?

Chi prende la decisione di cancellare tatuaggi impressi sul proprio corpo - si calcola che più del 30% delle persone sulla terra hanno uno o più tatuaggi - spesso lo fa per cercare di rimuovere in via definitiva un particolare momento del passato.



Ricordo o esperienza che non è certamente legata ad un momento felice. Motivazione per cui ci si vuole “allontanare” il più possibile dal suo ricordo. Eliminare ogni sua presenza dalla propria pelle, è sicuramente una scelta definitiva e che permetterà - con il dovuto tempo - di rendere sempre più flebile il ricordo di tale momento.



Vediamo quali sono le 5 motivazioni più comuni che portano le persone a rimuovere un tatuaggio dal proprio corpo.



1: Sono un problema per la propria vita sociale



Uno dei motivi principali che porta le persone a rimuovere uno o più tatuaggi, sono le problematiche che questi “disegni” sulla propria pelle possono portare alla propria vita sociale. In alcuni casi, un tatuaggio può essere un problema sul proprio luogo di lavoro o durante la propria vita sociale. In alcuni contesti, i tatuaggi non sono sempre visti in maniera positiva.



Anche se si è altamente qualificati per un lavoro, si può venire declassati proprio per “la presenza di tatuaggi sulla propria pelle”. Questo può succedere in particolare in ambienti di lavoro lussuosi, dove è richiesta una presenza perfetta in tutto.



Queste motivazioni, possono essere un più che valido motivo per decidere di rimuovere i tatuaggi che si vedono maggiormente. In particolare quelli sulle mani o sul collo.



2: Non sono più di proprio gradimento



Con il passare degli anni, relazioni e amicizie spesso cambiano in maniera netta. Una storia di amore o un’amicizia che si credeva importante potrebbe rivelarsi di poco conto. Chi ha impresso sulla propria pelle un nome appartenente al passato, in un certo momento della propria vita prenderà la decisione di rimuoverlo per dimenticare un momento passato che non si vuole ricordare.



I ricordi associati a quei tatuaggi, sono un fardello che vista la facilità con cui si può rimuovere è inutile portare. Grazie alle moderne tecnologie nel campo della rimozione dei tatuaggi con il laser, in poche sedute si potrà togliersi dalla pelle questo scomodo segno.



3: I tatuaggi appartengono a una gang o credenza



Chi appartiene ad un gruppo o una gang, spesso si imprime sulla pelle uno o più simboli che confermano la propria permanenza a quella “famiglia”. In alcuni casi sono dei segni di piccole dimensioni, in altri casi sono dei simboli vistosi e di grandi dimensioni.



Così come gli appartenenti a una gang si “marchiano” per confermare la loro appartenenza al gruppo, anche chi segue un credo religioso spesso è compiaciuto di lasciare sulla propria pelle un segno del proprio credo. Quando le credenze religiose di una persona si affievoliscono, per diverse motivazioni, avere un tatuaggio associato a quella credenza non è sempre una cosa piacevole. Questo, può portare a prendere la decisione di rimuoverlo in maniera definitiva.



4: Libertà mentale ed emotiva



Quando una immagine o una scritta portano ad un ricordo del proprio passato di cui non si è orgogliosi, di un periodo della propria vita non particolarmente bello o di un errore di gioventù, la rimozione del tatuaggio è una soluzione che può solo che portare miglioramenti.



Ad esempio, molte persone durante feste o nottate con gli amici si tatuano dei disegni sotto gli effetti degli alcolici. Cosa, che al momento del risveglio li porta a domandarsi cosa gli è mai passato per la testa.



Solo la rimozione totale del tatuaggio, può portare a tornare allo stato mentale precedente.



5: Il disegno raffigurato nel tatuaggio non è più di proprio gradimento



Con l’avanzare dell’età o con l’aumentare delle esperienze di vita, i propri gusti e la propria mentalità spesso cambiano. Questo, può valere per il proprio modo di pensare ma anche per i propri gusti nelle forme artistiche che si predilige. I tatuaggi sono sicuramente una delle forme di arte più antiche al mondo. Quindi, un disegno o una parte di esso può diventare non più piacevole da portare sulla propria pelle.



La scelta di rimuovere un tatuaggio grazie alla tecnologia al laser, come è stato visto in questo approfondimento, può essere una scelta presa in base a una serie di diverse motivazioni. Motivazioni che è bene ricordare non sempre si possono sottovalutare per il proprio benessere mentale.



Grazie agli enormi sviluppi che la tecnologia ha fatto in questi ultimi anni, affidarsi a dei professionisti esperti nella cancellazione dei tatuaggi è sicuramente un’azione da fare senza grossi problemi. La loro esperienza e l’attrezzatura di qualità presente nei loro studi potranno fare la differenza al termine del trattamento di rimozione del tatuaggio mediante il laser.