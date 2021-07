Plastic Free July: sensibilizzazione e consigli per ridurre il consumo di plastica

Plastic Free July è una delle iniziative eco-friendly più seguite a livello mondiale che ogni anno coinvolge milioni di persone nella lotta contro l’inquinamento da plastica. Nata da un’idea di Rebecca Prince-Ruiz, fondatrice e amministratrice dell’associazione Plastic Free, la campagna si basa su una challenge: non produrre rifiuti di plastica per l’intero mese di luglio. Quest’anno l’iniziativa è arrivata alla sua decima edizione si spera che i risultati siano positivi almeno quanto quelli del 2020: ogni persona ha ridotto la produzione di rifiuti di ben 21 kg in un anno. Mancano pochi giorni alla fine di “Luglio senza plastica” ma vogliamo condividere alcuni consigli pratici che vale la pena mettere in pratica per salvare il nostro pianeta dagli effetti devastanti dell’inquinamento da plastica. Piccole azioni quotidiane che possono fare davvero la differenza. Ecco 5 semplici consigli forniti dall’associazione Plastic Free per avere città ed oceani più belli.



1) No alle buste in plastica biodegradabile

Dal supermercato al negozio di elettronica, quando sei alla cassa per pagare i prodotti che hai acquistato evita di richiedere il sacchetto in plastica biodegradabile. Il fatto che si trasformi in compost (concime naturale) non basta per tutelare il pianeta: occorrono almeno dai 3 ai 6 mesi affinché i sacchetti da rifiuti si trasformino in terricciato. Tantissime attività commerciali danno la possibilità di utilizzare le proprie shopper o acquistare buste in carta, scelta sicuramente più sostenibile rispetto alla plastica biodegradabile. Se hai uno store o un’attività ristorativa che effettua consegne a domicilio acquista delle shopper personalizzate in carta o in TNT (tessuto non tessuto). Puoi contare su una promozione efficace del tuo brand a costi convenienti. Su https://mistershopper.it/ puoi realizzare le tue buste personalizzabili in pochi semplici passaggi e contribuisci anche tu alla riduzione di rifiuti di plastica. Sia le shopper in carta che in TNT sono infatti molto resistenti e possono essere utilizzate numerose volte. A differenza delle buste biodegradabile che hanno un ciclo di vita brevissimo e quasi mai si riesce ad utilizzarle una seconda volta.

2) Acquista prodotti prodotti alimentari sfusi

Pasta, biscotti, cereali, legumi e tantissimi altri prodotti possono essere acquistati anche sfusi. Questa semplice scelta diminuirebbe significamente la quantità di imballaggi che ricordiamo essere sempre rifiuti. Quando acquisti frutta e verdura evita le confezioni con vassoi ed imballaggi di plastica. Piuttosto, laddove sia possibile, utilizza delle buste in carta o shopper in cotone, juta. Sono comode da portare con sé dato che occupano poco spazio e come anticipato sono caratterizzate da un’ottima resistenza al peso.

3) Detersivi e prodotti per l’igiene personale con packaging ecosostenibili

I prodotti per l’igiene personale ed i detersivi sono un tasto dolente: inquinano sia le sostanze utilizzate per la produzione dei prodotti che il packaging che nella maggior parte dei casi è in plastica. Fortunatamente diverse aziende stanno cambiando rotta e hanno investito in soluzioni alternative in entrambi i settori. Shampoo solido, pasticche ecologiche per la la pulizia della casa diluite in dispenser multiuso sono soltanto alcuni esempi. Quando acquisti un prodotto opta sempre per soluzioni sfuse o packaging in carta, meglio ancora se in carta riciclata.



4) No ai bicchieri, posate e piatte in plastica

Feste o cene informali sono le occasioni in cui si consuma più plastica monouso che si aggiunge alle svariate tonnellate già presenti negli oceani. Anche in questo le alternative eco-friendly ci sono: le stoviglie monouso compostabili. Ugualmente comode e pratiche ma soprattutto non inquinanti.

5) Acquista uno spazzolino in bambù

Può un semplice spazzolino cambiare le sorti del pianeta? Sì! Considerando che va cambiato 3-4 all’anno, ognuno di noi ne butta nella spazzatura almeno 300 nell’arco della vita. Se a ciò aggiungi che secondo le stime del WWF ogni spazzolino impiega circa 500 anni per degradarsi completamente, capirai bene quanto sia importante cambiare le proprie abitudini adottando soluzioni green. Basta acquistare un semplice spazzolino in bambù per ridurre il consumo di plastica e contrastare l’inquinamento ambientale.

Questi sono soltanto alcuni esempi di come sia possibile vivere una vita senza plastica. Basta davvero poco per continuare la challenge organizzata da Plastic Free anche dopo il 31 luglio. Aziende, attività commerciali e consumatori, tutti siamo chiamati a fare la nostra parte per invertire la rotta verso scelte più ecologiche e sostenibili per tutelare l’ambiente e la nostra salute.