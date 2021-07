Anima Festival: annullato lo spettacolo "Morricone History"

E' stato annullato lo spettacolo "Morricone History" dell'Anima Festival, in programma per domani (martedì 27 luglio): ne da notizia l'organizzazione con una nota ufficiale.



Lo spettacolo avrebbe visto sul palco un'orchestra composta da 30 elementi, impegnata a suonare acune tra le più grandi colonne sonore cinematografiche di sempre.



Per la richiesta di rimborso gli spettatori dovranno rivolgersi agli stessi punti vendita di acquisto entro il 31 agosto.