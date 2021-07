Bra, Margherita Vicario chiude le serate dell’Artico Festival

Arriva venerdì 30 luglio il quinto e ultimo appuntamento con "Artico Festival" 2021, che chiude la rassegna con il concerto di Margherita Vicario (data sold out), portando a Bra una nuova tappa del Bingo Tour.



Scritto dalla stessa cantautrice tra Roma e Torino, Bingo è un fantastico viaggio in technicolor, un progetto che scruta e legge il presente in maniera audace e mai banale, composto con la fiera volontà di arrivare alla radice delle emozioni narrate.



Ad aprire la serata sarà Nòe, al secolo Noemi Cannizzaro, cantautrice siciliana trapiantata a Milano e vincitrice del premio della critica all'ultima edizione di "Sotto il cielo di Fred – Premio Buscaglione". Nel 2016 ha pubblicato il suo primo singolo "Non lo so", seguito da un Ep autoprodotto. "Farei anche un figlio" è il nuovo singolo e segna l’inizio di un nuovo percorso, dove sonorità elettroniche si mescolano a influenze classiche e folk.



I primi quattro appuntamenti con Artico Festival si sono tenuti lo scorso 17, 25 e 27 giugno e il 17 luglio, rispettivamente con protagonisti Bianco, Edoardo Ferrario e Luca Ravenna di Cachemire Podcast, Iosonouncane e Generic Animal.



Artico Festival è organizzato dall'Associazione Culturale Switch On, in collaborazione con il Comune di Bra.



ASSOCIAZIONE CULTURALE SWITCH ON

Attiva dal 2012 tra Bra e Torino, Switch On organizza eventi dedicati all’arte, alla musica e alla cultura, resistendo attivamente al luogo comune secondo cui in provincia non accada mai nulla d’interessante. Gli eventi sono pensati come momenti di arricchimento personale sia per il pubblico che per gli artisti che intervengono; creando spazi di espressione e di confronto con l’intento di sostenere i talenti emergenti nella realizzazione del loro percorso personale e favorirne l’incontro con il pubblico. Nel corso dell’anno vengono organizzate mostre, concerti, concorsi, rassegne, workshop, reading e molto altro; la programmazione culmina con un grande evento estivo dedicato alla musica, Artico Festival, che nel 2021 giunge alla sua quinta edizione.



INFORMAZIONI

Artico Festival 2021 – V edizione

Giardini della Rocca - P.za XX Settembre, 28bis, 12042 Bra CN

Apertura cancelli ore 20,30 – inizio spettacoli ore 21,30

www.articofestival.it.