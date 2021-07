Fossano, è la musica la regina dell'estate: grande ritorno per il tenore Davide Pastorino

Si terrà nella serata di martedì 27 luglio il concerto fossanese del tenore Davide Pastorino.



Un nuovo evento musicale dell'estate della Città degli Acaja, dopo i grandi successi della Notte Rosa e in attesa degli appuntamenti dell'Anima Festival. Che vede tra l'altro il ritorno a un anno di distanza del tenore ligure dalla carriera ormai assolutamente lanciata, specie dopo il grande sold-out realizzato a Portofino, sempre nel 2020.



L'appuntamento è per le 21.30 in piazza Castello. Nella performance il tenore sarà accompagnato dall'Alter Echo String Quartet, con cui collabora anche il maestro Andrea Bocelli, e il chitarrista Riccardo Pampararo.



L'ingresso sarà gratuito.