Pian Munè di Paesana: domenica 1 agosto il concerto di Massimo Ranieri

Domenica 1+ agosto, Pian Munè ritorna ad ospitare un importante concerto di musica live, si esibirà Massimo Ranieri, all’interno della Rassegna Suoni dal Monviso.

Il concerto è previsto alle ore 12.30 nel punto più panoramico della località turistica, il Fontanone, con una vista unica sul Monviso.

I biglietti per assistere al concerto sono acquistabili su ticketone.it o direttamente presso il negozio “On the Corner” a Saluzzo.

Si potrà raggiungere Pian Munè in auto e la salita per raggiungere il concerto si può fare a piedi in circa 60/90 minuti, oppure in seggiovia al prezzo di 8 euro per andata e ritorno e 5 euro solo andata.

Il biglietto è acquistabile direttamente quel giorno a Pian Munè oppure in prevendita tutta la settimana al "Rifugio Pian Munè" a quota 1.535 metri.

E per pranzare? Se non si vuole pensare a nulla Pian Munè servirà il pranzo direttamente al luogo del concerto, il Fontanone, con la polentata.

Si può scegliere se acquistare il biglietto del concerto che comprende anche la polenta oppure acquistare il biglietto semplice e poi gustare il pranzo proposto lassù: polenta e salsiccia, formaggio, frutta, acqua e pane a 10 euro.

Pian Munè resta raggiungibile anche per chi non parteciperà al concerto ed entrambi i rifugi sono aperti con servizio bar e ristorante.

Per qualsiasi info sul concerto potete scrivere a info@suonidalmonviso.it

Per tutto il resto rimane a disposizione Pian Munè ai numeri 3286925406 – 0175518029.