Ritorna il “Festival del Sorriso”: a Cuneo il 30 e 31 luglio

Ritorna il “Festival del Sorriso” in Piazza Virginio a Cuneo, nei giorni di venerdì 30 e sabato 31 luglio: una manifestazione che l’Associazione Insieme condivide nell’organizzazione con l’Associazione Argonauta.

«Dopo questo periodo di restrizioni, vogliamo riportare una ventata di “normalità” con l’intrattenimento del sorriso - afferma Andrea Girard, presidente dell’Associazione Argonauta e consigliere di Insieme, in qualità di coordinatore del Pianeta Cultura - Spettacoli di comici di fama nazionale, come Paolo Ruffini, venerdì sera, e Raoul Cremona, sabato sera. La novità è la Comedy Ring che si terrà sabato dalle 17: si tratta di un format originale in cui i comici di Zelig, Colorado, Camera Cafè ed Eccezionale Veramente si sfidano sul palco per vincere la corona più ambita, ovvero le risate e gli applausi del pubblico, che alla fine è il solo vincitore». Continua Girard: «L’ingresso è gratuito, ma per garantire l’osservanza della normativa Covid è obbligatoria la prenotazione: riteniamo che sia importante “regalare” questi momenti di intrattenimento, e questo ci è reso possibile grazie ai nostri tanti sponsor che desidero ringraziare. Inoltre un ringraziamento particolare va al Comune di Cuneo, per la disponibilità e la collaborazione di questi mesi».

Per prenotare i biglietti occorre collegarsi al sito www.festivaldelsorriso.it