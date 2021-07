“Un sipario tra cielo e terra”: spettacolo teatrale al Tesoriere di Borgo San Dalmazzo

Sabato 31 luglio alle 18,30 il Parco Tesoriere di Borgo San Dalmazzo ospiterà lo spettacolo teatrale “Il cubo magico”. Appuntamento per grandi e piccini, con la Compagnia Melarancio.

Età consigliata dai 4 anni. Ingresso euro 3; gratuito sotto i tre anni. In caso di pioggia lo spettacolo sarà annullato.

Tutte le attività proposte sono accessibili su ruote (da disabili e da passeggini). Si consiglia di portare il plaid per sedersi più comodamente.

Considerati i tempi necessari all’accoglienza del pubblico, nel rispetto delle misure di prevenzione sanitaria, si raccomanda di arrivare con largo anticipo, perché i posti sono limitati.

L’accesso all’area sarà consentito a partire da 45 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

I biglietti saranno acquistabili con le seguenti modalità:





PREVENDITA ON LINE

dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 15,30 precedente lo spettacolo, inviando un’ e-mail a biglietteria@melarancio.com (nella mail bisognerà specificare il numero di biglietti e gli omaggi desiderati, nome, cognome e numero di telefono del richiedente). In seguito riceverete un’ e-mail di conferma dell’avvenuta riserva dei biglietti richiesti e le procedure per il pagamento tramite Satispay o Bonifico.

ACQUISTO IN LOCO

Il botteghino per l’acquisto dei biglietti sarà aperto 45 minuti prima dello spettacolo.

LA TRAMA

Ed ecco la storia di Uno e l’Altro: l’incontro fra due personaggi che si trovano all’improvviso in un mondo fatto solo di cubi.

Cubi grandi, cubi piccoli, cubi rosa, gialli, rossi, azzurri... UNO ha due occhi, un naso, due mani: guarda, odora e tocca i cubi che per lui sono solo “cubi”. Anche L’ALTRO ha due occhi, un naso, due mani; ma ha anche qualcosa di speciale, di molto speciale. Fra scontri e incontri, in un susseguirsi di situazioni divertenti innescate dall’uso creativo e fantastico dei cubi, alla fine UNO sceglierà di provare a vedere il mondo con gli occhi dell’ALTRO. Un classico del Teatroragazzi dove tutto, per magia, si trasforma e … insieme si volerà sulle ali della fantasia.