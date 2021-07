Ciclismo, Campionati Italiani su Pista Donne Junior: Racconigi Cycling Team presente

Vigilia di un prestigioso appuntamento per il Racconigi Cycling Team, pronto a dare la caccia alle medaglie che contano ai “Campionati Italiani su Pista Donne Junior” in programma nel pomeriggio di domani, martedì 27 luglio, presso il velodromo romagnolo “G. Servadei” di Forlì.

La manifestazione voluta dall'A.S.D. Consorzio delle Società Ciclistiche Romagnole, con in palio anche il “Memorial Monica Bandini 2021”, assegnerà quattro titoli tricolori: Inseguimento Individuale, 500 Metri, Scratch e Corsa a Punti.

La casacca della formazione di patron Silvio Traversa e del team manager Claudio Vassallo sarà difesa da Valentina Basilico, recentemente grande protagonista alla “Cinque Sere Internazionale di Pordenone”, dall'emiliana di Correggio (RE) Matilde Beltrami, dalla brianzola di Lissone (MB) Matilde Ceriello e dalla piemontese di Sala Biellese (BI) Camilla Marzanati.

Le quattro atlete dirette per l'importante occasione da Camilla e da Antonio Vassallo disputeranno le prove dello Scratch e della Corsa a Punti, Matilde Ceriello e Camilla Marzanati saranno protagoniste anche nell'Inseguimento Indivuale, mentre Valentina Basilico e Matilde Beltrami sfideranno le agguerrite avversarie nella prova dei 500 Metri con partenza da fermo. Il ritrovo è fissato per tutte presso il velodromo “G. Servadei” di Forlì (FC), in viale Roma 130/A, alle ore 12:30, mentre la prima competizione prenderà il via ufficialmente alle ore 15:00.

LINE UP “CAMPIONATI ITALIANI SU PISTA DONNE JUNIOR - SCRATCH” A FORLI':

- Valentina Basilico (Junior II° Anno, 17 Aprile 2003)

- Matilde Beltrami (Junior II° Anno, 25 Febbraio 2003)

- Matilde Ceriello (Junior I° Anno, 21 Giugno 2004)

- Camilla Marzanati (Junior I° Anno, 29 Gennaio 2004)

LINE UP “CAMPIONATI ITALIANI SU PISTA DONNE JUNIOR - CORSA A PUNTI” A FORLI':

- Valentina Basilico (Junior II° Anno, 17 Aprile 2003)

- Matilde Beltrami (Junior II° Anno, 25 Febbraio 2003)

- Matilde Ceriello (Junior I° Anno, 21 Giugno 2004)

- Camilla Marzanati (Junior I° Anno, 29 Gennaio 2004)

LINE UP “CAMPIONATI ITALIANI SU PISTA DONNE JUNIOR - INSEGUIMENTO INDIVIDUALE” A FORLI':

- Matilde Ceriello (Junior I° Anno, 21 Giugno 2004)

- Camilla Marzanati (Junior I° Anno, 29 Gennaio 2004)

LINE UP “CAMPIONATI ITALIANI SU PISTA DONNE JUNIOR - 500 METRI” A FORLI':

- Valentina Basilico (Junior II° Anno, 17 Aprile 2003)

- Matilde Beltrami (Junior II° Anno, 25 Febbraio 2003)

TEAM MANAGER: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo