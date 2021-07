Volley A2/F: E’ una Lpm Bam Mondovì pronta a grandi numeri…ma per ora si comincia da quelli delle maglie!

Le 12 “Pumine” hanno scelto il loro numero di maglia. La Lpm Bam Mondovì ha comunicato i numeri delle divise per il prossimo campionato di serie A2. Tre delle quattro pumine alla seconda esperienza consecutiva nella Lpm (Taborelli, Molinaro e Hardeman) hanno confermato lo stesso numero della passata stagione. Passa dal 7 all'8, invece, l'opposto Giulia Bonifacio. Definita anche la data di partenza della preparazione, che prenderà il via il prossimo 18 agosto. Ecco il comunicato della società della presidente Alessandra Fissolo:

La scorsa settimana la Lega Pallavolo Serie A Femminile ha annunciato che per la società monregalese sussistono i requisiti per la partecipazione alla sua sesta stagione in Serie A2. L’inizio del campionato è programmato per metà ottobre e, in attesa di conoscere gironi e calendario, per il club rossoblù la preparazione scatterà il 18 agosto. Dopo aver annunciato le dodici pumine che, alla corte di coach Solforati, vestiranno la maglia dalla Lpm Bam Mondovì è giunto il momento di dare i numeri…ovviamente di maglia!

1 Veronica TABORELLI

3 Alessia POPULINI

4 Mila MONTANI

5 Morgana GIUBILATO

7 Maria Luisa CUMINO

8 Giulia BONIFACIO

9 Laura PASQUINO

10 Leah HARDEMAN

11 Sofia FERRARINI

12 Beatrice MOLINARO

13 Francesca TREVISAN

18 Veronica BISCONTI

Con l’occasione la società monregalese comunica con piacere il rinnovo della partnership con il fornitore ufficiale Il Podio Sport e lo sponsor tecnico Mikasa. La Lpm Bam Mondovì farà quindi ancora parte nella prestigiosa squadra “Mikasa Team Uniform”, a cui fanno capo alcune tra le più iridate formazioni italiane, sia femminili che maschili.