Calcio: grande successo per lo Stage per Allenatori di Calcio di Sant'Albano Stura

Sabato e domenica 10 e 11 luglio si è tenuto, a Sant'Albano Stura, lo Stage per Allenatori di Calcio voluto fortemente dai Mister Sergio Soldano, Sergio Boscarino e Dall'Asd Sant'Albano Calcio.

Lo Stage ha visto la partecipazione di circa 45 allenatori per lo più provenienti da Liguria e Lombardia mentre la rappresentanza del Piemonte si è purtroppo rivelata piuttosto sparuta.

Tre i relatori professionisti di grande profilo che hanno catturato l'attenzione dei partecipanti: Fabrizio Piccareta allenatore della Roma Under 17 Campione d'Italia, Enrico Battisti allenatore del Pescara Under 17 e Maurizio Seno Maestro dello Sport della Repubblica Italiana ex Responsabile di Padova, Milan e Udinese nonchè docente ai corsi del Settore Tecnico di Coverciano.

Una due giorni piena di contenuti e formazione di altissimo livello tenuti sia in campo che in aula che ha lasciato completamente soddisfatti gli iscritti e gli organizzatori.