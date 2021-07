A Nucetto successo per la 'Ceciata... sinoira'

Si è svolta domenica 25 luglio, presso la vecchia stazione, la tradizionale "Ceciata sinoira" di Nucetto.

L'evento, organizzato dall'Associazione per la tutela e valorizzazione del Cece di Nucetto, ha richiamato l’attenzione di circa 150 persone, nucettesi e non, che hanno voluto riassaporare il famoso piatto, dopo un anno e mezzo di assenza, nel pieno rispetto delle norme e procedure anti-Covid.

Il menù proposto includeva la tradizionale zuppa di ceci e il panino al salame cotto di Nucetto, accompagnati da buon vino.

"Questo evento ha voluto essere un segnale di speranza per il futuro." - afferma il sindaco Enzo Dho - "Siamo consapevoli che la pandemia non è finita ma, rispettando le regole, crediamo sia importante poter tornare, a piccoli passi, a rivivere momenti di aggregazione e vita sociale, come accadeva gli anni scorsi. Vorrei ringraziare l'associazione promotrice dell'evento, tutti i volontari, il cuoco Ugo e i partecipanti che hanno voluto trascorrere una serata insieme a noi!’’.

Un bel momento che celebra anche l'ottimo risultato recentemente ottenuto con il premio "Piccolo Comune Amico" in cui Nucetto si è classificato al 1° posto nella categoria "Agroalimentare" con il progetto "Il Cece - un seme per lo sviluppo" (leggi qui).