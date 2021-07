AmiCorti International Film Festival: il direttore artistico Ntrita Rossi in visita al Giffoni

Ntrita Rossi, direttore artistico dell’AmiCorti International Film Festival, è in questi giorni in visita a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno, per il Giffoni. Questo Festival cinematografico è dedicato ai bambini e ai ragazzi, e quest’anno è giunto alla sua cinquantesima edizione, intitolata #Giffoni50Plus.

Dal 21, fino al 31 luglio, saranno presenti a questa manifestazione cinematografica circa tremila ragazzi e ragazze in veste di giurati. Molti altri parteciperanno in modalità online.

Nella giornata odierna, Ntrita Rossi ha incontrato Claudio Gubitosi, direttore artistico del Giffoni Film Festival, e anche tutti i direttori artistici dei diversi Festival convocati al Giffoni.

« Per me - afferma Ntrita Rossi, direttore artistico AIFF – è un vero onore essere qua. Il Giffoni è una meravigliosa realtà che aiuta i giovani, e che si rivolge proprio a loro. Come AmiCorti International Film Festival, condividiamo questa stessa visione. Inoltre, credo sia molto importante instaurare rapporti e collaborazioni con diverse realtà cinematografiche, per crescere e lavorare insieme, e soprattutto per diffondere ovunque la cultura del cinema!».