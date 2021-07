Arte in bottega: tour guidato con Domenico Olivero

Mercoledì 28 luglio alle ore 18 ritrovo presso la libreria Ippogrifo in piazza Europa per il tour guidato da Domenico Olivero per ammirare le opere di Arte in Bottega.

L’iniziativa, che ha preso il via mercoledì 14 luglio con inaugurazione ufficiale con il Comune di Cuneo e il Comitato di quartiere, nasce con l’intento di portare cultura e animazione nel quartiere Cuneo Nuova. Ad animare la visita ci saranno Tommaso Sorba e Sebastiano Dotta, due giovani musicisti cuneesi. che tra Piazza Europa e corso Vittorio Emanuele, allieteranno con improvvisazioni musicali la visita e le passeggiate dei cuneesi per i negozi.

L’iniziativa “Arte in Bottega” ideata e curata dall’artista Domenico Olivero, con il coinvolgimento di giovani artisti, è promossa dal progetto La Boa che ha attivato una collaborazione con il Comitato di Quartiere Cuneo Nuova e alcuni commercianti della zona.

L’iniziativa “Arte in Bottega” nasce dal dialogo attivato nell’ambito del progetto LA BOA con i commercianti e il comitato di quartiere, che hanno sottolineato il desiderio di animare la parte “alta” di Cuneo e di creare occasioni di incontro per i cittadini. In questi mesi con alcuni commercianti, con il comitato di quartiere e con l’artista Domenico Olivero si è creato un gruppo di lavoro per l’organizzazione e l’idea dell’iniziativa. Domenico Olivero, cittadino e artista, ha messo a disposizione la sua competenza in campo artistico e ha raccolto le opere degli artisti cuneesi, dando in particolare la possibilità a chi è più giovane per età ed esperienza artistica di esporre le sue opere in una formula completamente innovativa.

La mostra sarà visitabile nelle vetrine dei negozi fino a mercoledì 4 agosto.

Un grazie particolare ai commercianti che si sono messi in gioco sperimentandosi in questa nuova modalità di animazione e incontro: Librerie L’Ippogrifo, Caffè Minerva, Al Cappello Alpino, Relais Cuba Chocolat, Kalimero, Centro Ottico Optometrico, Ciripà, Giocheria, Panetteria Di Pane in Pane, Bar Nizza, Macelleria da Mauro, Pasticceria Bergia, L’orchidea, Macelleria El Fasson.

Gli artisti che esporranno sono: nomi artisti: Alessandro Cerato, Alessandro Infuso, Andrea Mariani, Asia Capitani, Elisa Endemini, Emanuela Prekalori, Enrica Savigliano, Francesco Santero, Giulia Caramello, Luca Milanesio, Paolo Marro, Piera Giordano, Rachele Chiotti, Stefano Seghesio.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare:

- Elena Barberis, educatrice de LA BOA cell. 388117 8400

sanpaolo-cuneonuova@laboacuneo.it

- Andrea Odello, presidente Comitato di Quartiere Cuneo Nuova cell. 3298172578

www.laboacuneo.it