Bra, commozione per l'ultimo saluto allo storico parrucchiere Bartolomeo "Berto" Peretti

Una vita passata con le forbici e il rasoio in mano, a Bra dove era conosciutissimo. Bartolomeo Peretti, detto "Berto", è morto all'età di 88 anni, innescando un vasto cordoglio.



Il rito funebre dello storico parrucchiere si è svolto mercoledì 21 luglio nella parrocchia di Sant'Antonino Martire, seguito dalla sepoltura nel cimitero cittadino.



Sotto le sue mani erano passate le teste di tanti braidesi e grande è ancora la commozione tra colleghi, amici ed ex clienti, che si sono stretti alla famiglia colpita dal triste lutto.



Attorno al coiffeur, per l'ultimo saluto, c'erano tutte le persone che lo amavano. Bartolomeo Peretti lascia la consorte Rosanna Baravalle, il figlio Massimo con la moglie Giusy, gli adorati nipoti Luca e Fabio, la sorella Anna, oltre ai parenti di ogni grado, che hanno rivolto un sincero ringraziamento ai volontari della Croce Rossa. Dolore in tutta la comunità.